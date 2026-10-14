Agrupación irapuatense de reggae Oh My Jah dará concierto gratuito

Irapuato, Guanajuato.- La banda irapuatense Oh My Jah ofrecerá un concierto gratuito este sábado 17 de octubre en el Andador Juárez, en el Centro Histórico de Irapuato, con la embajadora de Jamaica en México, Julia Elizabeth Hyatt, como invitada especial. La presentación comenzará a las 18:30 horas.

La agrupación, que celebra 20 años de trayectoria durante 2026, compartirá escenario con La Comuna, una de las bandas de reggae más relevantes a nivel nacional, con tres décadas de historia musical.

El concierto forma parte de las actividades artísticas y culturales de la 54.ª edición del Festival Internacional Cervantino, con el impulso del Instituto de Cultura y Turismo (ICULTUR) y el Gobierno de Irapuato.

Oh My Jah busca acercar Irapuato a Jamaica

Durante una rueda de prensa, los integrantes de Oh My Jah, Luis Martínez, Javier Sánchez y René Castro, presentaron los detalles de la actuación que se realizará ante la embajadora de Jamaica, autoridades municipales y habitantes de la ciudad.

Javier Sánchez, bajista de la agrupación, destacó que el concierto se suma a las actividades por el aniversario de la banda y que la presencia de la diplomática representa una oportunidad para estrechar vínculos con Jamaica, país donde nació el reggae.

El músico señaló que la intención es impulsar intercambios culturales entre ambas regiones, con posibilidades de colaboración entre muralistas, así como la difusión de la gastronomía de Irapuato en Jamaica.

“Queremos que no solo seamos nosotros, sino que muralistas de Irapuato puedan ir a pintar a Jamaica, que muralistas jamaiquinos puedan pintar en Irapuato, que la gastronomía de Irapuato pueda trascender fronteras”, expresó.

Dos décadas de reggae desde Irapuato

Oh My Jah es considerada la primera banda de reggae del estado de Guanajuato. Durante sus 20 años de trayectoria, la agrupación ha representado al género en la escena musical nacional.

En 2017 recibió un reconocimiento al mejor disco por parte de RootsLand, revista especializada en reggae en México.

El concierto de este sábado reunirá a ambas agrupaciones en el Centro Histórico de Irapuato, con entrada gratuita para el público.