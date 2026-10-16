Guanajuato ocupa segundo lugar nacional en producción manufacturera

Guanajuato.- Guanajuato ocupó el segundo lugar nacional en valor de producción manufacturera, con 812 mil 037 millones de pesos acumulados de enero a agosto de 2026, de acuerdo con los resultados del sector para ese periodo.

En esos ocho meses, la entidad registró un crecimiento anual de 0.8 por ciento, mientras que a nivel nacional la producción manufacturera presentó una variación de -0.1 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Guanajuato lidera en fabricación de equipo de transporte

En la fabricación de equipo de transporte, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional, con un valor de producción de 435 mil 847 millones de pesos y un crecimiento acumulado anual de 2.4 por ciento.

Este sector representa una parte importante de la actividad manufacturera estatal, que mantiene a Guanajuato entre las entidades con mayor valor de producción industrial del país.

Gobierno estatal busca fortalecer la actividad industrial

La Secretaría de Economía, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, impulsa acciones para fortalecer el ecosistema productivo estatal, favorecer el crecimiento de las empresas y promover la generación de valor.

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, la política económica estatal, a través de Guanajuato SUMA, contempla el desarrollo regional, la diversificación productiva y tecnológica, el fortalecimiento de la infraestructura industrial y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con los resultados registrados de enero a agosto de 2026, Guanajuato se mantuvo en el segundo lugar nacional en valor de producción manufacturera y en el primero en fabricación de equipo de transporte.