Corrida de toros en San Miguel de Allende fue anunciada sin autorización municipal

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La corrida de toros anunciada para el próximo 23 de octubre de 2026 en la Plaza de Toros San Miguel de Allende no contaba con autorización municipal vigente ni con un trámite formal ingresado ante las áreas correspondientes, informó el Gobierno Municipal.

La autoridad municipal precisó que, por esta razón, no se trató de una simple reprogramación, sino de un evento que fue anunciado y difundido públicamente sin contar previamente con los permisos, dictámenes y autorizaciones requeridas.

El señalamiento se realizó en respuesta al comunicado difundido por la empresa Redondeles – Casa de Tauromaquia.

Municipio advierte sobre eventos sin autorización

El Gobierno Municipal señaló que toda empresa, promotor u organizador de espectáculos públicos debe cumplir con la normatividad aplicable y obtener las autorizaciones correspondientes antes de anunciar, promover, vender boletos, entregar cortesías o difundir cualquier evento.

Asimismo, sostuvo que ninguna empresa puede colocarse por encima de los procedimientos municipales ni generar confusión entre la ciudadanía mediante la promoción de eventos que no han sido autorizados.

Las áreas correspondientes revisarán los antecedentes administrativos y operativos relacionados con la empresa, así como cualquier señalamiento ciudadano vinculado con la organización, servicios, precios, condiciones del evento y cumplimiento de obligaciones ante la autoridad.

Cualquier nueva fecha deberá iniciar el trámite

El Municipio indicó que cualquier fecha futura deberá comenzar su procedimiento formal desde cero y cumplir con todos los requisitos establecidos por la autoridad.

Además, precisó que no existe autorización anticipada, reserva de fecha ni aval previo para una eventual realización del evento.

Finalmente, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía sanmiguelense, visitantes y personas interesadas en asistir a eventos públicos a no dejarse engañar, evitar la compra de boletos por canales no verificados y consultar únicamente la información emitida por medios oficiales.

La autoridad municipal reiteró que los eventos públicos en San Miguel de Allende deben realizarse bajo procedimientos de legalidad, orden y responsabilidad.