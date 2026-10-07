Investigan a youtuber morenista por ofrecer pago por ‘la cabeza’ de obispo

Aguascalientes.- Manuel Alonso García, el fiscal de Aguascalientes, afirmó que se realiza una investigación por las aparentes amenazas de muerte contra el obispo Juan Espinoza, luego de que lanzara críticas al gobierno federal. El youtuber partidario de Morena José Lápiz podría ser aprehendido por presuntas publicaciones ofreciendo dinero por asesinar al religioso.

“Yo les ofrezco 40 mil para que se lo madruguen. Putas ratas con sotana”, se difundió en redes. En un video, Lápiz comentó: “Gente tan taruga, qué coraje me dan. Y voy a seguir ofreciendo por las cabezas de las rameras”.

Juan Espinoza había expresado su postura en temas como las desapariciones y las madres buscadoras, remarcando que el gobierno no las escuchaba. Asimismo, destacó que en el país se amenaza con cárcel a quienes piensan diferente, y que los delincuentes son representantes de la llamada soberanía nacional.

Pese a que, el obispo, al parecer, no realizó una denuncia formal, el fiscal estatal se comprometió con el caso, y apuntó a dos líneas de investigación: el supuesto delito relacionado con las amenazas y presunta apología del delito, en la que se contempla incitación a actos de odio.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que el obispo “es muy claro, dice las cosas como son y no tiene pelos en la lengua”. Además de desestimar la literariedad de las publicaciones de Lápiz, mencionó que se trataría de formas de intimidación.