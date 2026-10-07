12 mujeres de Paso de Cobos concluyen curso de tartas y pays para emprender

Huanímaro, Guanajuato.- Un grupo de 12 mujeres de la comunidad de Paso de Cobos concluyó el curso de Tartas y Pays, organizado por la Administración Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, con el apoyo del Instituto Estatal de Capacitación (IECA).

Durante la capacitación, las participantes aprendieron técnicas básicas de repostería para elaborar distintos productos y adquirir herramientas que puedan utilizar para emprender un negocio propio o fortalecer actividades comerciales que ya realizan.

El director de Desarrollo Económico del municipio, Juan de Dios Godínez Aguilera, señaló que los conocimientos adquiridos permitirán a las participantes elaborar productos para su venta y contar con herramientas para iniciar un negocio.

Buscan impulsar el autoempleo

Desde el inicio de la Administración Municipal 2024-2027, los cursos de capacitación han sido considerados una prioridad con el objetivo de que más personas aprendan un oficio, puedan autoemplearse y emprender negocios que contribuyan a mejorar la economía familiar.

Durante la clausura, la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo señaló que continuarán impartiendo cursos de capacitación tanto en las comunidades como en la cabecera municipal.

La presidenta municipal destacó que estas capacitaciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida de habitantes de Huanímaro, al brindar conocimientos y habilidades que pueden convertirse en una fuente de ingresos.

Participantes agradecen capacitación

Durante el cierre del curso, las participantes agradecieron a la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo por llevar la capacitación hasta su comunidad.

Señalaron que los conocimientos adquiridos les permitirán preparar tartas y pays para sus hogares o para ofrecerlos a conocidos, amigos y familiares.

En la clausura también estuvieron presentes Gustavo Núñez Andrade, síndico municipal, y las regidoras Karina Ruiz Rivera, Rosa Elena Saldaña Ávila y María del Carmen García Núñez.