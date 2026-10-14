INE Guanajuato anuncia fechas clave para participar en las elecciones de 2027

Guanajuato, Gto.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato dio a conocer las principales fechas y actividades del Proceso Electoral Federal 2026-2027, entre ellas el registro para integrar los consejos distritales, las convocatorias para participar como personal electoral, los plazos para candidaturas independientes y los trámites de la Credencial para Votar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la Vocal Ejecutiva, Ana Lilia Pérez Mendoza, señaló que, aunque las autoridades electorales tienen la responsabilidad de organizar los comicios, la participación ciudadana es fundamental para recibir, contar y respetar el voto.

Recordó que el Consejo Local se instaló el 30 de septiembre y que los 15 Consejos Distritales de Guanajuato se instalarán el próximo 30 de noviembre.

INE abre registro para integrar consejos distritales

La Vocal Secretaria, Yadira Marcela Sánchez Castellanos, informó que las personas interesadas en integrar los consejos distritales podrán registrarse en línea del 16 al 31 de octubre de 2026. Durante ese periodo también deberán acudir a las juntas correspondientes para el cotejo de sus documentos.

La designación de las consejerías electorales está prevista para la sesión del Consejo Local programada para el 20 de noviembre de 2026.

Fechas para candidaturas independientes

En el caso de las personas interesadas en contender por una diputación federal mediante una candidatura independiente, la manifestación de intención deberá presentarse ante la Junta Distrital correspondiente a más tardar el 13 de diciembre de 2026.

Una vez que obtengan la constancia de aspirante, podrán comenzar a reunir el apoyo ciudadano requerido, equivalente al 2 por ciento de la lista nominal del distrito por el que busquen participar.

El plazo para recabar ese apoyo concluirá el 12 de febrero de 2027. Las solicitudes de registro de candidaturas independientes podrán presentarse del 22 al 29 de marzo del mismo año.

¿Cómo participar como observador electoral?

La Vocal de Organización Electoral, Laura Granados Diosdado, informó que la ciudadanía mexicana podrá solicitar su acreditación para participar como observadora u observador electoral durante el proceso.

El registro podrá realizarse en línea, mediante el portal https://pe2027-observadores.ine.mx, o de manera presencial en las instalaciones de las juntas Local y distritales del INE. La fecha límite señalada para presentar la solicitud es el 10 de mayo de 2027.

También se contempla el voto anticipado para personas con discapacidad o imposibilidad física para acudir a una casilla, en los supuestos establecidos por la normativa, así como para personas cuidadoras primarias que cumplan los requisitos aplicables. El plazo señalado para solicitar esta modalidad es el 25 de enero de 2027.

Además, se prevé la participación de personas en prisión preventiva, quienes podrán ejercer su derecho al voto conforme al modelo operativo que se determine para el proceso electoral.

INE contratará supervisores y capacitadores electorales

La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Cecilia Maldonado Reyes, anunció que el INE prepara la convocatoria para contratar Supervisoras y Supervisores Electorales (SE), así como Capacitadoras y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).

Estas figuras tendrán entre sus funciones apoyar la integración de las mesas directivas de casilla y preparar a la ciudadanía que recibirá y contará los votos.

El registro para participar en el proceso de selección se realizará del 9 de noviembre al 7 de diciembre de 2026, en línea o de manera presencial en las juntas distritales correspondientes.

Las etapas del proceso serán las siguientes:

12 y 13 de diciembre de 2026: examen de conocimientos.

examen de conocimientos. Del 15 de diciembre de 2026 al 19 de enero de 2027: entrevistas.

entrevistas. 20 de enero de 2027: publicación de resultados finales.

publicación de resultados finales. 24 de enero de 2027: inicio de actividades para supervisores electorales.

inicio de actividades para supervisores electorales. 29 de enero de 2027: inicio de actividades para capacitadores-asistentes electorales.

En ambos casos, las actividades concluirán el 14 de junio de 2027.

Amplían horarios para tramitar la credencial para votar

En materia registral, Juan Miguel Lugo Tinajero, Vocal del Registro Federal de Electores de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, en representación de la Vocalía de área de la Junta Local, informó que los módulos de Atención Ciudadana de Guanajuato operan con horarios ampliados como parte de la Campaña Anual Intensa.

La atención se brinda de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.

El funcionario llamó a las personas que cumplirán 18 años a más tardar el día de la Jornada Electoral, el 6 de junio de 2027, a tramitar anticipadamente su Credencial para Votar. También invitó a quienes tienen una credencial con vigencia impresa de 2026 a solicitar su renovación antes de que concluya su validez, el 31 de diciembre de este año.

Los principales plazos para realizar trámites son:

Hasta el 25 de enero de 2027: inscripción de quienes cumplan 18 años a más tardar el día de la elección.

inscripción de quienes cumplan 18 años a más tardar el día de la elección. Hasta el 8 de febrero de 2027: reposición de la credencial por robo, extravío o deterioro grave.

reposición de la credencial por robo, extravío o deterioro grave. Hasta el 15 de marzo de 2027: entrega de credenciales derivadas de trámites realizados dentro del periodo correspondiente.

entrega de credenciales derivadas de trámites realizados dentro del periodo correspondiente. Del 9 de febrero al 21 de mayo de 2027: reimpresión de la credencial por robo, extravío o deterioro grave.

reimpresión de la credencial por robo, extravío o deterioro grave. Hasta el 4 de junio de 2027: entrega de credenciales solicitadas mediante reimpresión.

El INE también informó que está en producción un nuevo modelo de la Credencial para Votar, que incorpora elementos de seguridad y características incluyentes, como una marca táctil para facilitar su identificación por personas con discapacidad visual. El documento contempla opciones relacionadas con la autoidentificación indígena o afromexicana y la identidad de género autopercibida.

INE llama a la ciudadanía a participar

Ana Lilia Pérez Mendoza destacó que la organización de las elecciones requiere la participación coordinada de las autoridades electorales, los partidos políticos, las instituciones de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.

El INE en Guanajuato invitó a la población a mantenerse informada a través de sus canales institucionales y a participar en las distintas etapas del proceso electoral.