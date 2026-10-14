Autoridades estatales y municipales supervisan sitio de disposición final de residuos de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades municipales y estatales supervisaron el sitio de disposición final de residuos de Irapuato para revisar sus condiciones operativas, infraestructura y avances en el manejo de la basura.

El recorrido fue encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, y el secretario del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato, José Lara Lona, con la participación de representantes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como personal de ambas administraciones.

El sitio comenzó a operar en 1997 y actualmente ocupa una superficie de 33 hectáreas. Entre sus instalaciones cuenta con áreas para el registro y pesaje de residuos, lagunas de captación de lixiviados y agua pluvial, zonas de cobertura y plataformas para el confinamiento de desechos.

Durante la visita, las autoridades conocieron las acciones implementadas en los últimos años para optimizar la operación del lugar, ampliar su vida útil y fortalecer el control ambiental.

Revisan mejoras en el manejo de residuos

José Lara Lona señaló que la supervisión permite constatar los avances del municipio e identificar oportunidades para fortalecer la coordinación institucional y planear acciones a largo plazo.

“Lo más importante es la voluntad de las autoridades para trabajar por la gente, es una instrucción permanente de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de estar en campo, escuchar y construir soluciones junto con los municipios, por eso esta visita nos permite constatar avances, identificar oportunidades y fortalecer la planeación de acciones futuras”, expresó.

Las autoridades destacaron que el manejo adecuado de los residuos es importante para proteger la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de la población.

También señalaron que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Irapuato es clave para impulsar acciones relacionadas con la gestión integral de residuos, la protección de los recursos naturales y la mejora de los servicios públicos.

Finalmente, reconocieron los esfuerzos del gobierno municipal para fortalecer el sistema de disposición final con una visión de largo plazo.