IMSS Guanajuato investiga prueba de orina para detectar cáncer de próstata

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato encabeza una investigación pionera a nivel nacional para detectar el cáncer de próstata mediante una muestra de orina, con el objetivo de contar con una alternativa diagnóstica más precisa y accesible.

El proyecto busca reducir los falsos positivos de las pruebas tradicionales y favorecer que los pacientes puedan iniciar un tratamiento de manera oportuna.

“Esta investigación es para conocer la sensibilidad y la especificidad de una prueba para detectar cáncer de próstata en una muestra de orina. Es un estudio prospectivo, transversal, doble ciego”, explicó la doctora Blanca Olivia Murillo Ortiz, titular de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del IMSS en Guanajuato y responsable del estudio.

La especialista señaló que aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata durante su vida, por lo que el proyecto busca mejorar la precisión del diagnóstico.

La prueba busca evitar falsos positivos

Murillo Ortiz explicó que actualmente se utiliza el antígeno prostático, cuyos valores pueden elevarse por otros factores, como inflamación, prostatitis o alguna infección.

“Ante un diagnóstico más preciso, se hace más factible y accesible para el hombre, ya que con tener una muestra de orina se puede realizar la determinación”, agregó.

La investigadora detalló que el cáncer de próstata es la neoplasia maligna no cutánea más diagnosticada en el mundo entre los hombres y representa una de las principales causas de mortalidad. Alrededor del 60 por ciento de los casos ocurren en personas de 65 años o más.

Explicó que la enfermedad es más común en la población de raza negra. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, representa la tercera causa de muerte, pese a que su incidencia es tres veces menor que la observada en Estados Unidos.

En el país se registran cada año 8 mil fallecimientos y más de 26 mil nuevos casos de cáncer de próstata.

En León, el IMSS en Guanajuato diagnosticó 170 casos durante 2025, lo que representa una incidencia alta y mantiene el interés institucional en lograr una detección más oportuna.

La biopsia continúa como estándar para confirmar el cáncer

Actualmente, la biopsia de próstata se utiliza para corroborar el diagnóstico mediante el reporte histopatológico, por lo que el apoyo del área de patología es indispensable para confirmar la enfermedad bajo el estándar de oro.

El nuevo proyecto fue registrado este año ante la Comisión Nacional de Investigación Científica del IMSS y será puesto en práctica una vez que sea registrado ante la COFEPRIS.

Mientras tanto, el equipo lleva a cabo capacitación en las técnicas que serán utilizadas, mediante un microscopio de fluorescencia con el que cuenta la Unidad de Investigación.

Estudiarán a 477 pacientes

La doctora Murillo Ortiz informó que, a nivel nacional, el IMSS Guanajuato es el primer centro de investigación en emplear este tipo de prueba y próximamente contará con resultados de 477 pacientes estudiados.

El objetivo es que los resultados contribuyan a la aprobación de una nueva prueba de tamizaje para cáncer de próstata.

La investigación también cuenta con colaboración internacional mediante la asesoría del doctor Mathew Thakur, desarrollador de la prueba en el Hospital Universitario Thomas Jefferson.

El IMSS en Guanajuato proyecta comenzar la inclusión de pacientes en enero de 2027, con la finalidad de detectar la enfermedad en etapas muy tempranas y favorecer tratamientos más oportunos, con mayores posibilidades de lograr una remisión completa.