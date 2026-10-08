Fiscalía de Guanajuato encabeza justicia alternativa a nivel nacional

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se posicionó como la institución con el mayor número de expedientes iniciados por sus unidades de mecanismos alternativos de solución de controversias durante 2025, de acuerdo con datos del INEGI.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 coloca a Guanajuato en el primer lugar nacional, con 24 mil 499 expedientes iniciados por la Fiscalía estatal.

Estos casos se tradujeron en 356.4 millones de pesos por concepto de reparación del daño, una cifra que supera ampliamente a las entidades que le siguen: Veracruz, con 12 mil 811 expedientes, y Baja California, con 11 mil 052.

Del total registrado en Guanajuato, 23 mil 170 expedientes correspondieron a materia penal para personas adultas y mil 329 a justicia para adolescentes.

Los mecanismos alternativos representan una vía para atender conflictos y favorecer soluciones apegadas a la ley, particularmente en beneficio de las personas involucradas y las víctimas.

Fiscalía reporta 2 mil 272 investigaciones judicializadas en septiembre

Además de los resultados registrados durante 2025, la Fiscalía General del Estado reportó avances en el combate a la impunidad durante septiembre de 2026.

Como resultado del trabajo de agentes del Ministerio Público, agentes de investigación y personal pericial, fueron judicializadas 2 mil 272 investigaciones, duplicando el resultado registrado durante 2025.

Durante ese mismo periodo se obtuvieron mil 121 vinculaciones a proceso y 321 sentencias condenatorias.

De las sentencias, 305 fueron obtenidas mediante procedimiento abreviado y 16 mediante juicio oral.

Las acciones de investigación también permitieron realizar 344 cateos y cumplir 450 mandamientos judiciales, como parte de las labores para esclarecer hechos delictivos y llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables.

Acuerdos reparatorios suman 76 millones de pesos en septiembre

En materia de atención a las víctimas y acceso a mecanismos alternativos de solución de controversias, durante septiembre se cumplieron 795 acuerdos reparatorios.

Estos acuerdos representaron en conjunto 76 millones 93 mil 250 pesos en reparación del daño.

En lo que va de 2026, al cierre de septiembre, la reparación del daño acumulada alcanza 494 millones de pesos.

Fiscalía lleva prevención a adolescentes de Doctor Mora

Como parte de la estrategia Ruta Segura, el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, encabezó una Caravana Preventiva en el municipio de Doctor Mora, dirigida a adolescentes.

Durante la jornada se impartieron talleres sobre prevención del consumo de sustancias, derechos humanos, uso seguro de redes sociales, consecuencias del delito y prevención de faltas administrativas, además de realizarse un rally institucional.

La actividad buscó acercar a las y los jóvenes información y herramientas para reconocer riesgos, prevenir violencias y adicciones y fortalecer sus redes de apoyo.

De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones forman parte de una estrategia en la que la prevención busca acercar a las instituciones a las personas.