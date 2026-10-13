IMSS Guanajuato garantiza seguridad social a trabajadores y sus familias

Guanajuato, Gto.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias mediante la afiliación, que permite acceder a servicios médicos, pensiones y prestaciones económicas, además de contribuir a la estabilidad laboral y financiera de las empresas.

Mario Alberto García Borrayo, jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en Guanajuato, destacó que la seguridad social va más allá del cumplimiento de una obligación legal, pues representa una herramienta de bienestar y desarrollo para la población y el sector productivo.

Seguridad social para trabajadores y sus familias

El funcionario explicó que las personas aseguradas pueden acceder a servicios médicos de primero, segundo y tercer nivel, que incluyen consultas de especialidad, intervenciones quirúrgicas y suministro de medicamentos.

La afiliación también permite acumular semanas de cotización para cumplir los requisitos de una pensión, así como acceder a subsidios económicos por incapacidad, servicio de guarderías y la posibilidad de solicitar créditos hipotecarios a través del Infonavit, conforme a las condiciones aplicables.

Afiliación que también beneficia a las empresas

García Borrayo señaló que el aseguramiento de los trabajadores ofrece ventajas al sector empresarial. Entre ellas mencionó que las aportaciones patronales al Seguro Social son deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo con las disposiciones fiscales correspondientes.

Añadió que ofrecer prestaciones de ley fortalece la confianza del personal, ayuda a reducir la rotación y facilita la atracción de talento. Asimismo, la cobertura del IMSS contribuye a proteger las finanzas de las empresas ante gastos extraordinarios derivados de accidentes o enfermedades de sus colaboradores.

El IMSS en Guanajuato hizo un llamado al sector productivo para continuar promoviendo el empleo formal y afiliar a sus trabajadores, al destacar que la seguridad social contribuye tanto a la protección de las familias como al desarrollo económico del estado.