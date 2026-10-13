Entremeses Cervantinos regresan a Guanajuato con tres funciones durante el Festival Cervantino

Guanajuato, Gto.- Los Entremeses Cervantinos se presentarán los días 15, 16 y 17 de octubre, a las 20:00 horas, en la Plaza San Roque, como parte de la programación del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC). La puesta en escena estará a cargo del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato (UG), bajo la dirección de Hugo Gamba Briones.

La obra reúne breves piezas de Miguel de Cervantes Saavedra, caracterizadas por su humor, ingenio y sátira social. A través de personajes populares y situaciones cotidianas, las representaciones muestran las contradicciones humanas desde una perspectiva crítica que conserva su vigencia.

Una tradición que dio origen al Cervantino

Los Entremeses Cervantinos tienen sus raíces en 1953, cuando el Teatro Universitario comenzó a representar estas piezas en espacios públicos de Guanajuato bajo la dirección de Enrique Ruelas Espinosa.

La propuesta acercó el teatro a la población y contribuyó a consolidar una tradición cultural que sentó las bases para la creación del Festival Internacional Cervantino en 1972.

Con más de siete décadas de historia, los Entremeses se mantienen como una de las expresiones artísticas más emblemáticas de la Universidad de Guanajuato y forman parte de la identidad cultural del estado.

Teatro Universitario, símbolo cultural de Guanajuato

El Teatro Universitario fue declarado Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato. Su historia surgió del impulso de estudiantes, docentes y autoridades universitarias que promovieron proyectos artísticos y literarios desde el estudio del callejón del Venado.

Lo que comenzó como una actividad de convivencia y formación cultural entre actrices y actores voluntarios se convirtió en una tradición que vincula el arte, la historia y la comunidad.

Las funciones de este año permitirán al público reencontrarse con una puesta en escena que conserva el legado teatral de la Universidad de Guanajuato y recuerda los orígenes de uno de los festivales culturales más reconocidos del país.