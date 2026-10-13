IEEG toma protesta a presidencias de consejos electorales; mujeres ocuparán el 61.76%

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) tomó protesta a las personas que presidirán los consejos electorales distritales y municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. De las 68 presidencias, el 61.76% será ocupado por mujeres y el 38.24% por hombres.

La toma de protesta se realizó durante una sesión extraordinaria del Consejo General del organismo electoral. Los consejos distritales y municipales se instalarán el próximo 15 de octubre y tendrán a su cargo la preparación, el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia.

Estos órganos dependen del Consejo General del IEEG y tienen su sede en la cabecera de cada distrito o municipio, según corresponda. Su funcionamiento se concentra en el periodo electoral.

¿Qué funciones tendrán las presidencias de los consejos electorales?

De acuerdo con la legislación electoral local, las personas que encabecen estos consejos tendrán entre sus responsabilidades convocar y conducir las sesiones, proponer a quien ocupará la secretaría del órgano y vigilar el cumplimiento de acuerdos y resoluciones.

También deberán recibir solicitudes de registro de candidaturas, publicar las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla y difundir los resultados de los cómputos electorales.

Entre sus atribuciones se encuentran notificar a partidos políticos y candidaturas independientes sobre omisiones o incumplimientos de requisitos de registro o elegibilidad, así como participar en los procedimientos de capacitación, selección y designación de quienes integrarán las mesas directivas de casilla.

La integración de los consejos electorales distritales y municipales puede consultarse en el sitio oficial del IEEG: ieeg.mx.

Aprueban plan de trabajo para el proceso electoral 2026-2027

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó el programa de trabajo 2026 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE), cuyo objetivo es supervisar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la preparación, organización, capacitación, información y resultados electorales.

El programa establece cuatro objetivos específicos y contempla 14 actividades para contribuir a la preparación del proceso electoral.

Las líneas de trabajo incluyen el seguimiento a las actividades de la comisión; la capacitación electoral, la observación electoral, la cultura cívica y la promoción del voto; la supervisión de los sistemas informáticos que se utilizarán durante la jornada electoral, y la vigilancia de los procedimientos de organización y funcionamiento de los consejos distritales y municipales.

Las actividades se desarrollarán de septiembre a diciembre de 2026, conforme a los periodos, metas, entregables, criterios de calidad y responsables establecidos en el programa.