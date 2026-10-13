Estudiantes de Guanajuato ganan tres oros y una mención en Olimpiada de Informática

Guanajuato.- Cuatro estudiantes de Guanajuato obtuvieron tres medallas de oro y una mención honorífica en la 11.ª Olimpiada Mexicana de Informática en Primaria y Secundaria (OMIPS), celebrada del 9 al 12 de octubre en Pachuca, Hidalgo. Uno de los alumnos consiguió además el primer lugar general de la competencia nacional.

Daniel Alejandro Cruz Ysada, estudiante del Colegio Valenciana, del municipio de Guanajuato, ganó medalla de oro y se colocó en el primer lugar entre los participantes de esta edición.

También obtuvieron medalla de oro Andrea Esmeralda Ramírez Vera, del Colegio Guanajuato, y Emmanuel Cárdenas López, de la Escuela Secundaria Dr. Mora, del municipio de Doctor Mora.

Por su parte, Fátima Paola Moreno Cabrera, alumna de la Escuela Secundaria Oficial de Pénjamo, recibió una mención honorífica por su desempeño en las pruebas de lógica y programación.

Guanajuatenses destacan en informática y programación

La Olimpiada Mexicana de Informática en Primaria y Secundaria busca desarrollar habilidades de pensamiento lógico, análisis y resolución de problemas mediante herramientas informáticas, además de fomentar el interés de niñas, niños y adolescentes por las ciencias computacionales.

Los resultados de los cuatro representantes de Guanajuato reconocen su preparación y desempeño, así como el acompañamiento de sus familias, docentes e instituciones educativas en el desarrollo de sus habilidades.

Con estos resultados, los estudiantes guanajuatenses destacaron en una competencia nacional que promueve el aprendizaje y el talento en informática y programación.