IEEG define aspirantes a candidaturas independientes en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión extraordinaria urgente, determinó la procedencia e improcedencia de expedición de constancias que acreditan a ciudadanas y ciudadanos como personas aspirantes a candidaturas independientes para la elección de integrantes de ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.
El 30 de septiembre de 2026, se recibieron en el Instituto los escritos firmados a través del cual manifestaron su intención de postular sus candidaturas independientes.
Del análisis y verificación de la documentación presentada se concluye que se colman los requisitos previstos en el artículo 297 de la ley electoral local y en la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postular candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027:
«CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE SILAO, A.C.» (Aspirantes a candidaturas independientes para integrar el Ayuntamiento de Silao de la Victoria)
|Nombre de la persona aspirante
|Cargo
|Juan Manuel Torres Hernández
|Presidencia municipal
|Andrea Fonseca Rodríguez
|Sindicatura propietaria
|Nancy Alejandra Fonseca Rodríguez
|Sindicatura suplente
|Juan Manuel Torres Hernández
|Regiduría propietaria 1
|Emmanuel de Jesús Romero Cadenas
|Regiduría suplente 1
|Brenda María Cadenas Diaz
|Regiduría propietaria 2
|María Fernanda Ramírez Ramírez
|Regiduría suplente 2
|Ramón Velázquez García
|Regiduría propietaria 3
|José Daniel Velázquez García
|Regiduría suplente 3
|Dulce María Teresita Cabrera Solano
|Regiduría propietaria 4
|Herllerman Johary Baleriano Fiol
|Regiduría suplente 4
|Uriel Alejandro Alonso Torres
|Regiduría propietaria 5
|Héctor Velázquez Sánchez
|Regiduría suplente 5
|Evelia Guadalupe Castro Baez
|Regiduría propietaria 6
|Alma Verónica Rodríguez Flores
|Regiduría suplente 6
|Víctor Manuel Rodríguez Flores
|Regiduría propietaria 7
|Oscar Uriel Gutiérrez Díaz
|Regiduría suplente 7
|María Fernanda Fonseca Rodríguez
|Regiduría propietaria 8
|Guillermina Cabrera Meza
|Regiduría suplente 8
|Enrique Quijas Calderón
|Regiduría propietaria 9
|Oscar Alejandro López Ramírez
|Regiduría suplente 9
|Ariadna Mendoza Rojas
|Regiduría propietaria 10
|María del Rosario Díaz González
|Regiduría suplente 10
El acuerdo se aprobó por mayoría de votos.
«RED DE SOLIDARIDAD COMUNITARIA», A.C. (Aspirantes a candidaturas independientes para integrar el Ayuntamiento de Salvatierra)
|Nombre de la persona aspirante
|Cargo
|Analucia Rodríguez Prado
|Presidencia municipal
|Rafael Hernández Soto
|Sindicatura propietaria
|Benjamín López Lule
|Sindicatura suplente
|Analucia Rodríguez Prado
|Regiduría propietaria 1
|Silvia Quintana Andrade
|Regiduría suplente 1
|Miguel Ángel Lara González
|Regiduría propietaria 2
|Jaime García Plaza
|Regiduría suplente 2
|Ma. Guadalupe Santoyo Cerda
|Regiduría propietaria 3
|Ma. de Jesús del Socorro Jiménez
Delgado
|Regiduría suplente 3
|Ignacio López Lule
|Regiduría propietaria 4
|Jesús López Moreno
|Regiduría suplente 4
|Mónica Montserrat Mosqueda Alonso
|Regiduría propietaria 5
|Mayela Concepción García Malváez
|Regiduría suplente 5
|Adrián Santoyo Flores
|Regiduría propietaria 6
|Francisco Villagomez López
|Regiduría suplente 6
|Rosa Arellano Nava
|Regiduría propietaria 7
|Martha Patricia Ávila Mejía
|Regiduría suplente 7
|José Carlos Medina Santoyo
|Regiduría propietaria 8
|Felipe de Jesús Caltzontzin Ramírez
|Regiduría suplente 8
|María de Jesús García Ávila
|Regiduría propietaria 9
|María Guadalupe Villagomez Ibarra
|Regiduría suplente 9
|José Alfonso Moreno Rosas
|Regiduría propietaria 10
|Antonio Martínez Ávila
|Regiduría suplente 10
El acuerdo se aprobó por mayoría de votos.
Por otro lado, las asociaciones que no colmaron con los requisitos y por consecuencia no fue procedente emitir la constancia de aspirantes a candidaturas independientes, son las siguientes:
|Asociación civil
|Ayuntamiento
|SOCIEDAD HUMANISTA COPERATIVA DE MÉXICO A.C.
|
Salamanca
|Fundación Luz de mi Camino A.C.
|
Comonfort
|MOVIMIENTO CÍVICO SALMANTINO A.C.
|
Salamanca
|POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA CONCORDIA, A.C.
|
Irapuato
|MANOS QUE ABRAZAN FUERTE, A.C.
|
San José Iturbide
|MOVIMIENTO LIBERAL DE SILAO DE LA VICTORIA, A.C.
|Silao de la Victoria
|RETOMANDO EL RUMBO POR VALLE, A.C.
|Valle de Santiago
|MINGUELA PARA LAS Y LOS SANMIGUELENSES, A.C.
|San Miguel de Allende
|IRVING ZÚÑIGA Y LOS SOMBRERUDOS DE SAN LUIS A.C.
|San Luis de la Paz
|CORTAZAR AVANZA, A.C.
|Cortazar
|RAÍCES QUE UNEN SMA, A.C.
|San Miguel de Allende, Guanajuato
|POR VICTORIA Y SUS RAÍCES, A.C.
|Victoria