IEEG define aspirantes a candidaturas independientes en Guanajuato

El instituto determinó quiénes continúan en el proceso, dejando fuera los registros que no cumplían con los requisitos

Redacción Notus10 octubre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión extraordinaria urgente, determinó la procedencia e improcedencia de expedición de constancias que acreditan a ciudadanas y ciudadanos como personas aspirantes a candidaturas independientes para la elección de integrantes de ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El 30 de septiembre de 2026, se recibieron en el Instituto los escritos firmados a través del cual manifestaron su intención de postular sus candidaturas independientes.

Del análisis y verificación de la documentación presentada se concluye que se colman los requisitos previstos en el artículo 297 de la ley electoral local y en la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postular candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027:

«CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE SILAO, A.C.» (Aspirantes a candidaturas independientes para integrar el Ayuntamiento de Silao de la Victoria)

Nombre de la persona aspirante Cargo
Juan Manuel Torres Hernández Presidencia municipal

 
Andrea Fonseca Rodríguez

 

 Sindicatura propietaria

 
Nancy Alejandra Fonseca Rodríguez

 

 Sindicatura suplente
Juan Manuel Torres Hernández

 

 Regiduría propietaria 1

 
Emmanuel de Jesús Romero Cadenas

 

 Regiduría suplente 1

 
Brenda María Cadenas Diaz

 

 Regiduría propietaria 2

 
María Fernanda Ramírez Ramírez

 

 Regiduría suplente 2

 
Ramón Velázquez García

 

 Regiduría propietaria 3

 
José Daniel Velázquez García

 

 Regiduría suplente 3

 
Dulce María Teresita Cabrera Solano

 

 Regiduría propietaria 4

 
Herllerman Johary Baleriano Fiol

 

 Regiduría suplente 4

 
Uriel Alejandro Alonso Torres

 

 Regiduría propietaria 5

 
Héctor Velázquez Sánchez

 

 Regiduría suplente 5

 
Evelia Guadalupe Castro Baez

 

 Regiduría propietaria 6

 
Alma Verónica Rodríguez Flores

 

 Regiduría suplente 6

 
Víctor Manuel Rodríguez Flores

 

 Regiduría propietaria 7

 
Oscar Uriel Gutiérrez Díaz

 

 Regiduría suplente 7

 
María Fernanda Fonseca Rodríguez

 

 Regiduría propietaria 8

 
Guillermina Cabrera Meza

 

 Regiduría suplente 8

 
Enrique Quijas Calderón

 

 Regiduría propietaria 9

 
Oscar Alejandro López Ramírez

 

 Regiduría suplente 9

 
Ariadna Mendoza Rojas

 

 Regiduría propietaria 10

 
María del Rosario Díaz González

 

 Regiduría suplente 10

 

 

El acuerdo se aprobó por mayoría de votos.

«RED DE SOLIDARIDAD COMUNITARIA», A.C. (Aspirantes a candidaturas independientes para integrar el Ayuntamiento de Salvatierra)

 

Nombre de la persona aspirante Cargo
Analucia Rodríguez Prado Presidencia municipal
Rafael Hernández Soto Sindicatura propietaria
Benjamín López Lule Sindicatura suplente
Analucia Rodríguez Prado Regiduría propietaria 1
Silvia Quintana Andrade Regiduría suplente 1
Miguel Ángel Lara González Regiduría propietaria 2
Jaime García Plaza Regiduría suplente 2
Ma. Guadalupe Santoyo Cerda Regiduría propietaria 3
Ma. de Jesús del Socorro Jiménez

Delgado

 Regiduría suplente 3
Ignacio López Lule Regiduría propietaria 4
Jesús López Moreno Regiduría suplente 4
Mónica Montserrat Mosqueda Alonso Regiduría propietaria 5
Mayela Concepción García Malváez Regiduría suplente 5
Adrián Santoyo Flores Regiduría propietaria 6
Francisco Villagomez López Regiduría suplente 6
Rosa Arellano Nava Regiduría propietaria 7
Martha Patricia Ávila Mejía Regiduría suplente 7
José Carlos Medina Santoyo Regiduría propietaria 8
Felipe de Jesús Caltzontzin Ramírez Regiduría suplente 8
María de Jesús García Ávila Regiduría propietaria 9
María Guadalupe Villagomez Ibarra Regiduría suplente 9
José Alfonso Moreno Rosas Regiduría propietaria 10
Antonio Martínez Ávila Regiduría suplente 10

 

El acuerdo se aprobó por mayoría de votos.

Por otro lado, las asociaciones que no colmaron con los requisitos y por consecuencia no fue procedente emitir la constancia de aspirantes a candidaturas independientes, son las siguientes:

 

Asociación civil Ayuntamiento
SOCIEDAD HUMANISTA COPERATIVA DE MÉXICO A.C.  

Salamanca
Fundación Luz de mi Camino A.C.  

Comonfort
MOVIMIENTO CÍVICO SALMANTINO A.C.  

Salamanca
POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA CONCORDIA, A.C.  

Irapuato
MANOS QUE ABRAZAN FUERTE, A.C.  

San José Iturbide
MOVIMIENTO LIBERAL DE SILAO DE LA VICTORIA, A.C. Silao de la Victoria
RETOMANDO EL RUMBO POR VALLE, A.C. Valle de Santiago
MINGUELA PARA LAS Y LOS SANMIGUELENSES, A.C. San Miguel de Allende
IRVING ZÚÑIGA Y LOS SOMBRERUDOS DE SAN LUIS A.C. San Luis de la Paz
CORTAZAR AVANZA, A.C. Cortazar
RAÍCES QUE UNEN SMA, A.C. San Miguel de Allende, Guanajuato
POR VICTORIA Y SUS RAÍCES, A.C. Victoria

 

Redacción Notus10 octubre, 2026

Redacción Notus

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