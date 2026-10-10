Ante falta de atención del gobierno, vecinos de Las Américas reparan baches con chapopote

Irapuato, Guanajuato.- Cansados de esperar una solución a los problemas de sus calles, vecinos de la colonia Las Américas se organizaron para reparar por cuenta propia los baches de la calle Caracas, donde utilizaron chapopote para cubrir los hoyos.

Los habitantes decidieron realizar estos trabajos ante lo que consideran una falta de atención por parte de las autoridades municipales, pues aseguran que las malas condiciones de las vialidades han persistido durante varios años.

Con sus propios recursos y esfuerzo, los vecinos se reunieron para intervenir los puntos más afectados de la calle, con la intención de mejorar el tránsito y reducir los riesgos para automovilistas, motociclistas y ciclistas que circulan por la zona.

De acuerdo con los habitantes, la problemática no se limita a la calle Caracas, ya que otras vialidades de la colonia Las Américas también presentan deterioro y permanecen a la espera de trabajos de mantenimiento.

La situación ha generado inconformidad entre quienes viven en el sector, pues consideran que la reparación de las calles corresponde a las autoridades y que los ciudadanos han tenido que intervenir ante la falta de soluciones.

Los habitantes esperan que las autoridades atiendan el problema y contemplen trabajos de reparación en las calles más dañadas de la colonia Las Américas, ya que por muchos años han vivido en calles en condiciones deplorables.