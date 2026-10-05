Celaya, Guanajuato.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Celaya, Sergio Ismael Ruiz López, presentó los principales planteamientos del “Contrainforme: A dos años de mentira e incompetencia – Morena Celaya”, mediante el cual Acción Nacional realizó un ejercicio de revisión y contraste sobre los resultados de la actual administración municipal morenista.

El documento señala “diversos pendientes” en materia de obra pública, comunidades rurales, movilidad, seguridad, administración municipal, transparencia y rendición de cuentas, además de cuestionar decisiones y acciones que, desde la perspectiva de Acción Nacional, no responden a las prioridades de las familias celayenses.

En materia de obra pública, el PAN señaló la falta de asignación presupuestal específica para proyectos considerados prioritarios para Celaya, entre ellos los accesos Poniente y Oriente de la carretera federal 45, las obras complementarias del Tren Querétaro-Irapuato y el Hospital Regional del IMSS.

Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer la atención a las 65 comunidades rurales del municipio, por lo que Acción Nacional planteó avanzar hacia un esquema que permita realizar al menos una obra por comunidad al año, mediante recursos del presupuesto participativo.

En materia de administración municipal, el PAN cuestionó la falta de resultados de la reingeniería administrativa y la ausencia prolongada de titulares en áreas estratégicas, además de señalar el desplazamiento de talento local por funcionarios provenientes de otros municipios.

Respecto a la movilidad, Acción Nacional cuestionó la situación actual del transporte público y la falta de claridad sobre el proyecto de los 200 camiones eléctricos anunciado para Celaya, particularmente en cuanto a recursos, responsables, alcances y resultados esperados.

En materia de seguridad, el contrainforme advierte sobre el incremento de delitos patrimoniales, entre ellos robo de vehículo, robo a comercio y robo a casa habitación, y plantea fortalecer acciones de prevención como mayor iluminación, recuperación de espacios públicos, cámaras de vigilancia, botones de pánico y atención oportuna a los reportes ciudadanos.

El documento también señala posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, particularmente en materia de contratación, por lo que Acción Nacional informó que dará seguimiento a los casos correspondientes y, de ser procedente, presentará las denuncias ante las instancias competentes.

PAN estatal apoya a sus regidores de Celaya

En rueda de prensa conjunta, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, acompañada por el secretario general Armando Rangel Hernández y el dirigente municipal de Acción Nacional en Celaya, Sergio Ismael Ruiz López, y las y los integrantes de la Fracción Azul, destacó el papel que desempeñan las regidoras y regidores panistas como contrapeso dentro del Ayuntamiento y como representantes de las causas de las familias celayenses.

“Hoy quiero felicitar y reiterar todo el respaldo del Comité Directivo Estatal a nuestra fracción en Celaya. Están realizando el trabajo de una oposición responsable, que escucha, analiza y propone mejoras para el municipio. Para hacer un buen trabajo no se requiere solo estar en contra por estarlo, sino ser una oposición que señale con rigor, pero que también proponga soluciones y encabece las causas ciudadanas”, destacó la dirigente estatal Juanita de la Cruz.

La dirigente estatal reconoció el trabajo del coordinador de la fracción, Carlos Alberto Ruiz León, así como de las regidoras Isabel Herrejón Arredondo y Fátima González Reyna, y del regidor Raúl Alejandro Cuevas Molina, quienes han mantenido una labor permanente de vigilancia, análisis, propuesta y defensa de los intereses de la ciudadanía.

Agregó que Acción Nacional no es un partido que se mantiene cercano a la ciudadanía únicamente durante los procesos electorales, sino que trabaja permanentemente en territorio, regresando a las colonias y comunidades para escuchar y atender las necesidades de las familias.

Como parte de la rueda de prensa, el coordinador de la Fracción Azul, Carlos Alberto Ruiz León, presentó un informe de las acciones realizadas por las y los regidores panistas en beneficio del municipio, destacando que su trabajo no se limita a señalar las deficiencias de la administración, sino que también busca generar soluciones y atender directamente las necesidades de la ciudadanía.