Fallece el doctor Carlos Torres, anestesiólogo de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El doctor Carlos Torres López, quien entregó su vida a la salud penjamense, falleció este 17 de octubre. El anestesiólogo se había jubilado el 30 de septiembre del Hospital General, tras 24 años de servicio.

“Descansa en paz, querido amigo y colega. Que tu legado y los buenos momentos compartidos permanezcan vivos en nuestra memoria.Un abrazo hasta el cielo”: familiares, compañeros y pacientes destacaron su dedicación, amabilidad y pasión por su trabajo.

Hace poco más de 15 días, el personal del hospital le organizó un festejo para honrar su trayectoria. El doctor Torres laboraba en el turno nocturno como médico anestesiólogo.

El Hospital General de Pénjamo a cargo del director Benjamín Flores Saldaña expresó sus condolencias a la familia.