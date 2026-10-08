DIF entrega 40 reconocimientos a irapuatenses comprometidos con la sociedad

Irapuato, Guanajuato.- Con una red de colaboración cada vez más sólida, el Sistema DIF Irapuato, encabezado por su presidenta Valeria Alfaro, impulsa la participación de empresas, instituciones educativas, asociaciones civiles y ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan.

Durante la entrega del Distintivo DIF al Compromiso Social 2026, se otorgaron 38 reconocimientos y dos distinciones honoríficas, reflejo del crecimiento de una iniciativa que fortalece la corresponsabilidad social y multiplica las oportunidades de apoyo.

Valeria Alfaro destacó que, más allá del número de reconocimientos, lo verdaderamente importante son los resultados alcanzados y las historias de quienes han encontrado nuevas oportunidades gracias a esta colaboración.

“Poco a poco hemos ido construyendo algo que me llena profundamente de orgullo: una red de personas e instituciones dispuestas a tenderle una mano a alguien más. Y hoy los resultados hablan. En 2022 comenzamos con esta iniciativa reconociendo a seis aliados y hoy estamos entregando 40 distintivos al compromiso social, dos de ellos honoríficos. Pero para mí el resultado no está en sí en cuántos distintivos entregamos, está en lo que juntos hemos logrado”, enfatizó.

Ejemplo de ello es Silvia Gómez Guerrero, beneficiaria de la campaña “Escuchemos Juntos”, quien compartió cómo recibir auxiliares auditivos ha mejorado su calidad de vida. Durante la ceremonia también se entregaron nuevos apoyos para favorecer la autonomía e inclusión de personas con discapacidad auditiva.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció el compromiso de los aliados y subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta para ampliar el alcance de los programas sociales.

“En el programa del Gobierno de Irapuato con visión de 3 años tenemos muy claro la importancia que hay en estas alianzas ciudadanas, porque como lo dice el programa del DIF: ‘Unidos nadie se queda atrás’. Y ahí nosotros tenemos tu alianza ciudadana; sabemos que con la suma de todos logramos más”, resaltó.

El evento contó con la presencia de José Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF Estatal Guanajuato, quien refrendó el respaldo para continuar fortaleciendo la coordinación entre el Estado y el Municipio.