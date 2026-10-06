Guanajuato plantea cinco acciones para reducir accidentes de motocicleta

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato planteó cinco acciones para reducir los accidentes de motocicleta en el estado, entre ellas reforzar el cumplimiento del uso de casco, licencia, placa y seguro, así como controlar la velocidad, el consumo de alcohol y la conducción riesgosa.

La propuesta fue presentada durante una sesión de la Red Guanajuatense de Municipios por la Salud 2026, en la que participaron alcaldes y representantes de los 46 municipios, con el objetivo de fortalecer la coordinación y las acciones de prevención en materia de salud pública.

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que los accidentes de motocicleta ocupan espacios en las salas de urgencias y pueden terminar con la vida de personas jóvenes, principalmente entre los 20 y 39 años.

Proponen identificar los puntos de mayor riesgo

Como parte de las acciones planteadas, se propuso identificar los corredores de mayor siniestralidad, evitar el uso de motocicletas inseguras y el exceso de pasajeros.

También se planteó que cada municipio cuente con un mapa de siniestralidad para ubicar cruceros, avenidas y tramos de mayor riesgo, donde puedan implementarse medidas como iluminación, señalización, control de velocidad, mantenimiento y rediseño de cruces.

La Secretaría de Salud propuso además establecer indicadores mensuales sobre accidentes, lesionados graves, fallecimientos, uso de casco e infracciones relacionadas con licencia, alcohol y velocidad.

Estos datos serían revisados periódicamente entre las áreas de seguridad, tránsito, movilidad y salud.

Refuerzan prevención contra el dengue

Durante la mesa de trabajo también se abordó el panorama epidemiológico del dengue, tema en el que Cortés Alcalá destacó que la prevención requiere la participación de autoridades estatales, municipales y ciudadanía.

Bajo el llamado “No le pongas casa al dengue”, la Secretaría de Salud mantiene acciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor, principalmente mediante la eliminación de criaderos en los hogares.

Otro de los temas abordados fue el ecosistema en salud, como parte de una agenda común para fortalecer la prevención en los municipios.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló que mejorar las condiciones de salud de la población requiere sumar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y distintos sectores.

Finalmente, se acordó fortalecer el seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo para la certificación de Municipios Saludables 2025-2027, que registra actualmente un avance del 70 por ciento y tiene como meta alcanzar el 100 por ciento de cumplimiento en 2027.