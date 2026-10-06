“Fue desprecio a nuestra fe”: queman templo y santos en León

León, Guanajuato.- A escasos meses de reapertura, el templo del Señor de los Remedios en la comunidad de Laborcita en León fue incendiado y vandalizado. El padre Jesús Ibarra, párroco del Señor de la Misericordia, compartió videos y fotos del incidente: “quemaron la puerta, quemaron los Santos. Fue un acto al parecer de desprecio a nuestra fe”.

El lunes por la madrugada, el recinto con más de 100 años de historia ardía en llamas, aparentemente como un atentado directo. “Estábamos apenas restaurando el templo y se iba a bendecir el próximo domingo 11 de octubre… lamentablemente tuvimos este acontecimiento”, señaló el párroco.

Los daños resultaron más visibles en puertas y figuras de Santos, que quedaron totalmente calcinados, aunque las paredes y el techo también fueron afectados. Entre las imágenes religiosas perdidas, registró el Divino Preso y la Virgen de Guadalupe.

Las autoridades se comprometieron a mantener una investigación y deslindar responsabilidades en caso de que se confirme que el acto fue intencionado. Esta iglesia es un recinto importante de devoción religiosa de los habitantes.