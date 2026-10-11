Guanajuato inicia vacunación invernal con meta de aplicar 1.7 millones de dosis

Guanajuato, Gto.- Guanajuato iniciará este lunes la campaña de vacunación invernal 2026-2027, con la meta de aplicar 1 millón 723 mil 805 dosis contra la influenza y COVID-19 en el estado, informó la Secretaría de Salud.

La jornada se extenderá de octubre de 2026 a abril de 2027 y contará con 377 puntos de vacunación para facilitar el acceso de la población a las dosis. El personal de salud será el primero en recibir la vacuna contra la influenza, antes de incorporar a la población general y a los grupos prioritarios.

El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) contempla aplicar 1 millón 9 mil 806 dosis contra la influenza y 713 mil 999 contra COVID-19.

La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas de 60 años y más, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir las vacunas?

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, explicó que la vacunación comenzará con el personal sanitario, al ser el primer respondiente en la atención de pacientes durante la temporada invernal.

“Lo ideal es que el personal de salud esté al 100 por ciento cuando inicie la campaña dirigida al público en general y a los grupos vulnerables, para evitar que haya enfermedades respiratorias graves”, señaló.

El funcionario destacó que las vacunas contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones graves, aunque no necesariamente evitan que las personas contraigan estas enfermedades.

Reportan descenso en casos y muertes por COVID-19

Cortés Alcalá informó que entre 2025 y 2026 se registró una disminución del 42 por ciento en los casos de COVID-19 y del 79 por ciento en las defunciones asociadas a esta enfermedad.

Sin embargo, advirtió que el virus continúa representando un riesgo, especialmente porque puede agravar otros padecimientos.

En cuanto a la influenza, indicó que el comportamiento se mantuvo similar al del periodo anterior, con alrededor de 250 casos registrados. No obstante, señaló que continúan presentándose defunciones, por lo que llamó a mantener las medidas de prevención.

El secretario de Salud agregó que una parte importante de las personas que desarrollan cuadros graves o fallecen por estas enfermedades pertenece a grupos vulnerables y, en algunos casos, no recibió oportunamente la protección mediante la vacunación.

La campaña busca ampliar la cobertura de inmunización durante los meses de frío y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias graves entre la población guanajuatense.