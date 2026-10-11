Ataque armado deja dos hombres muertos y dos heridos en Irapuato

Dos hombres fueron asesinados dentro de una vivienda en el cruce de Otumba y Torres Landa; una mujer y otro hombre resultaron lesionados y buscaron ayuda en la calle 1910

Redacción Notus11 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado registrado la noche de este sábado dejó como saldo dos hombres sin vida y dos personas lesionadas, entre ellas una mujer, en la ciudad de Irapuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la noche, en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Otumba y Torres Landa, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varias personas se encontraban conviviendo cuando fueron atacadas a balazos.

Las dos víctimas mortales eran conocidas con los apodos de “Chespi” y “Beto”. Ambos quedaron al interior del inmueble, mientras que un hombre y una mujer que también se encontraban en el lugar resultaron heridos por disparos.

Tras la agresión, las dos personas lesionadas corrieron hasta la calle 1910, donde vecinos solicitaron apoyo para que recibieran atención médica. Según las versiones difundidas, finalmente fueron trasladadas en vehículos particulares a clínicas de la ciudad.

Los presuntos responsables serían hombres armados que viajaban en dos motocicletas y que escaparon con rumbo desconocido después del ataque.

La información disponible hasta el momento no precisa la identidad oficial de las víctimas ni su estado de salud, tampoco confirma si hay personas detenidas.

Se espera que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realice las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

Redacción Notus11 octubre, 2026

Redacción Notus

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