Guanajuato capacitará a 247 educadores comunitarios en prevención de violencia y sexualidad

Guanajuato.- La Secretaría de las Mujeres de Guanajuato impartirá talleres a 247 educadoras y educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), del 19 al 30 de octubre, para fortalecer la prevención de violencias y la protección de niñas, niños y adolescentes.

Las jornadas de formación participativa abordarán la educación integral en sexualidad, la gestión menstrual digna y el diseño de proyectos de vida. De acuerdo con la dependencia, los temas se eligieron en coordinación con las comunidades para responder a las necesidades de cada territorio.

La capacitación se realizará en Apaseo el Alto, Irapuato, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, León, Dolores Hidalgo, Xichú, San Luis de la Paz, Guanajuato y Pénjamo.

Buscan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que las personas responsables de las aulas comunitarias cumplen una función importante como primera red de apoyo en sus localidades.

Por ello, los talleres también fortalecerán conocimientos sobre derechos humanos, perspectiva de género y autonomía, con el propósito de que el personal educativo acompañe a las infancias y adolescencias en la toma de decisiones libres e informadas.

“Trabajamos en equipo con las comunidades para construir entornos donde las niñas, niños y adolescentes sean escuchados, respetados y protegidos. Bajo el liderazgo de nuestra gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la prevención y la educación con enfoque de derechos humanos son pilares indispensables para que cada joven ejerza sus derechos, construya un proyecto de vida, sin miedo ni presiones, con igualdad”, señaló Balderas.

Con estas jornadas, el Gobierno estatal busca llevar herramientas de prevención y formación a comunidades rurales y fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes.