GTA 6 ya está a menos de dos meses de estrenarse

Ciudad de México.- Grand Theft Auto VI llegará después de dos retrasos, siendo el videojuego más esperado de los últimos años. La nueva versión estará disponible el 19 de noviembre de 2026.

El juego de Rockstar Games estará solo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y ya se puede apartar en las tiendas digitales de ambas consolas. La edición estándar cuesta 79.99 dólares y la Ultimate, 99.99 dólares.

La historia se desarrolla en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y regresa a Vice City. Los protagonistas son Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que se mete en el mundo del crimen.

Desde 2023, Rockstar ha publicado dos tráileres principales y, en agosto, un adelanto extendido con clips de los personajes. Al lanzamiento llegará el modo historia; el multijugador se espera más adelante.