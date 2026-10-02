México suma 38 mil empleos formales en agosto

Ciudad de México.- En agosto se crearon 38 mil 319 empleos formales en el país, un aumento de 0.2 por ciento respecto a julio, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En total, el IMSS tiene registrados 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo, la segunda cifra más alta de su historia y de ellos, 19.86 millones son permanentes, el nivel más alto que se ha registrado.

En lo que va de este año 2026 se han generado 281 mil 397 empleos. En los últimos doce meses se sumaron 343 mil 556 plazas, un crecimiento anual de apenas 1.5 por ciento, lo que confirma que el empleo avanza lento.

El salario base de cotización promedio fue de 673.1 pesos diarios, el segundo más alto registrado y en contraste, el número de patrones registrados bajó en mil 815, y los puestos de trabajadores de plataformas digitales cayeron en 48 mil 446 respecto al mes anterior.