En Abasolo: arranca obra de rehabilitación de camino rural en Buena Vista de Vega

La obra en Buena Vista de Vega contempla la rehabilitación de 3.44 kilómetros de vialidad y beneficiará directamente a 313 habitantes

Redacción Notus6 octubre, 2026

camino rural en Buena Vista de Vega

Abasolo, Guanajuato.- Con una inversión de 14 millones 566 mil 446 pesos con 3 centavos, se realiza la rehabilitación del camino rural en la localidad de Buena Vista de Vega, obra que contempla intervenir 3 mil 440 metros de vialidad y beneficiará directamente a 313 habitantes.

Los trabajos abarcan un tramo de 6 metros de ancho promedio, equivalente a una superficie de 20 mil 760 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

La inversión para la obra proviene del Gobierno del Estado de Guanajuato y contempla trabajos de excavación, escarificado del terreno, colocación de base hidráulica y subbase, así como la aplicación de carpeta asfáltica.

Mejoran seguridad y señalización del camino

Como parte de la rehabilitación del camino rural en Abasolo, también se contempla la construcción de cunetas, además de la instalación de 24 piezas de señalización vertical y 17 mil 290 metros de señalización horizontal.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes utilizan esta vialidad.

La obra permitirá fortalecer la conectividad de Buena Vista de Vega y facilitar el traslado de las familias de la localidad para sus actividades diarias.

Redacción Notus6 octubre, 2026

Redacción Notus

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