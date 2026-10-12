Francisco Ortiz Pardo presenta Honrar nuestro amor en Casa Cuévano

Guanajuato, Guanajuato.- La ciudad de Guanajuato es el escenario literario de una parte de Honrar nuestro amor (Magenta Ediciones, 2026), la primera novela del periodista Francisco Ortiz Pardo, quien reunió en el Centro Cultural Casa Cuévano a voces del periodismo, la edición y las letras en pleno Festival Internacional Cervantino.

Esta ciudad sigue siendo fuente de inspiración literaria. Ortiz Pardo compartió que su amor por el periodismo y su amor por Guanajuato tienen un origen común: buena parte de ambos le viene de su padre; Francisco Ortiz Pinchetti, quien también estuvo presente.

Al reflexionar sobre la complejidad psicológica de sus personajes, el autor planteó una pregunta que marcó la conversación: “Mucha gente dice que somos lo que somos por lo que hicieron de nosotros, pero ¿qué no hicimos con lo que hicieron de nosotros?”. Esa tensión, explicó, es la que vuelve tan complicadas las relaciones amorosas y la que atraviesa la novela, que él mismo ha definido como un thriller psicológico, político e intimista.

Tres lecturas de una misma novela

El editor y gestor cultural Mauricio Vázquez González destacó el cuidado de los diálogos, en los que encontró destellos de poesía, y subrayó una de las ideas centrales del libro: que aun cuando amamos, seguimos estando solos.

La escritora y editora Juana Adriana Rocha Luna se detuvo en el papel de la memoria y el silencio en la novela: los besos largos, el retrato de la amada y el recuerdo de las jacarandas en la Ciudad de México. Para Rocha, la novela muestra que la memoria no es solo una prisión, sino también un hogar.

La periodista erónica Espinosa abordó la dominación patriarcal que se asoma en la historia, particularmente en la tendencia a depositar la culpa en la mujer. Por ello, invitó al narrador a mirarse en el espejo y reconocer en qué parte también le tocó su propia responsabilidad.

La presentación fue moderada por Salvador González, director y fundador de Casa Cuévano, e incluyó la lectura en voz alta de pasajes de la novela a cargo del propio autor.

Sobre el autor

Francisco Ortiz Pardo es sociólogo de formación y periodista por vocación. Trabajó durante doce años en la revista Proceso, donde publicó La huelga sin fin, sobre el conflicto universitario de 1999. Es coautor de El fenómeno Fox, ha colaborado en El Universal y El Economista, y es editor de Libre en el Sur, donde publica desde hace 23 años. Honrar nuestro amor marca su debut como novelista.