Ballet Folklórico de la UG conquista al público del Cervantino

En la Alhóndiga de Granaditas, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato presentó un recorrido dancístico por las regiones del norte del país

Redacción Notus6 octubre, 2026

Guanajuato, Gto.- El Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato (BAFUG) presentó en la Alhóndiga de Granaditas, como parte del Festival Internacional Cervantino, su programa “El tradicional ritmo de los norteños”, con un recorrido por las tradiciones dancísticas de distintas regiones del norte de México.

Bajo la dirección del maestro Roberto Martínez Rocha, el BAFUG ofreció durante casi dos horas una presentación que combinó vestuarios coloridos, música y danza. Cada zapateado generó la respuesta del público, que también disfrutó la energía y talento de los músicos que acompañaron la puesta en escena.

Una muestra de las tradiciones del norte de México

A través de cada paso, melodía y coreografía, la presentación evocó los desiertos, llanuras, montañas y tradiciones que distinguen a esta región del país, mostrando parte de su riqueza cultural.

El espectáculo también recordó distintos pasajes de la historia nacional, entre ellos la llegada de inmigrantes europeos que introdujeron el acordeón y ritmos como la polka, la redova y el chotis.

De esta fusión surgió un sonido que transformó las tradiciones musicales de estados como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, hasta convertirlas en expresiones de identidad y orgullo nacional.

El BAFUG mantiene su identidad guanajuatense

Con esta presentación, las y los integrantes del BAFUG demostraron nuevamente su capacidad para transmitir el amor por las raíces culturales de las distintas regiones del país, sin dejar de lado su identidad guanajuatense.

La presentación reunió a integrantes de la comunidad universitaria y público en general, quienes acompañaron con su entusiasmo el recorrido musical y dancístico por las tradiciones del norte de México.

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