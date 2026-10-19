UG realizó más de 80 actividades en el Festival Cervantino 2026

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) realizó más de 80 actividades en 25 espacios universitarios durante el 54º Festival Internacional Cervantino (FIC), celebrado del 3 al 18 de octubre de 2026, con una programación que incluyó música, danza, cine, artes visuales y actividades académicas.

Entre las presentaciones destacaron estrenos artísticos, propuestas internacionales y actividades que vincularon la formación académica con la cultura, además de la difusión del festival mediante la radio y la televisión universitarias.

Música y danza destacaron en el Cervantino

El Teatro Universitario presentó los “Entremeses Cervantinos” en la Plaza de San Roque, sede de esta tradición desde 1953. Por primera vez, la puesta en escena incluyó música barroca interpretada en vivo por estudiantes de la Licenciatura en Música.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato estrenó en México la cine-ópera La Belle et la Bête (La Bella y la Bestia), película de Jean Cocteau de 1946 con composición musical de Philip Glass. También ofreció un concierto de música francesa para órgano junto al solista Víctor Manuel Morales.

En danza, el Ballet Folklórico de la UG estrenó el programa “El tradicional ritmo de los norteños”, con 150 artistas en escena, y encabezó el pasacalles “Identidad viva: danza y tradición guanajuatense”, que reunió a más de 700 bailarines e intérpretes de música tradicional de distintas regiones de Guanajuato.

Cine francés y exposiciones internacionales

La programación cinematográfica se desarrolló en colaboración con el Instituto Francés para América Latina, con cerca de 50 funciones en tres municipios. La cartelera incluyó películas representativas de la cultura francesa con acceso limitado en circuitos comerciales.

En la Galería Hermenegildo Bustos destacó la instalación inmersiva Noire, del estudio NOVAYA, dirigida por Stéphane Foenkinos y Pierre-Alain Giraud, y reconocida en el 77º Festival de Cannes.

Actividades académicas y participación universitaria

La participación de la UG también incluyó actividades de la Cátedra Cervantina, formación de audiencias, talleres y acciones de internacionalización e interculturalidad en la Maison de France. Además, el programa “Público FIC” facilitó el acceso de la comunidad universitaria y la sociedad a espectáculos y talleres internacionales.

A través de la Cátedra Cervantina, estudiantes pudieron obtener créditos del área general e interculturalidad. También participaron integrantes de otros campus: la comunidad del Campus Irapuato-Salamanca visitó exposiciones contemporáneas, mientras que estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra realizaron investigación de campo sobre estrategias de comunicación y formación de capital cultural.

Las actividades se desarrollaron en espacios como el Auditorio General, las galerías y el museo universitarios, el Claustro Académico, la Escalinata del Edificio Central, el Patio Jesuita, el Teatro Principal, las bibliotecas universitarias y el Edificio de las Artes.

Con esta participación, la Universidad de Guanajuato dio continuidad a su presencia histórica en el Festival Internacional Cervantino, una tradición cultural que comenzó en sus aulas y que ha contribuido al desarrollo artístico de la entidad.