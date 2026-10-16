Designan a María del Carmen Moreno como directora interina de la ENMS de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La Dra. María del Carmen Moreno Frías fue designada directora interina de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Pénjamo, de la Universidad de Guanajuato (UG), para el periodo comprendido del 15 de octubre de 2026 al 14 de enero de 2027.

La designación fue realizada por el director del Colegio de Nivel Medio Superior de la UG, Dr. Juan Antonio Sánchez Márquez, con fundamento en los artículos 36, fracción VIII, y 38 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, así como en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.

Trayectoria académica en el nivel medio superior

Moreno Frías forma parte del Padrón de Investigadores del Nivel Medio Superior. Entre sus actividades académicas se encuentran la participación en la elaboración de exámenes departamentales y la asesoría a estudiantes en concursos académicos del área de Biología.

También cuenta con experiencia como integrante del Comité Académico del Nivel Medio Superior.

La académica desempeñará el cargo conforme a las disposiciones normativas aplicables.