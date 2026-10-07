Estas son las rutas y días que pasará el camión recolector de basura en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- El municipio de Abasolo invita a la ciudadanía a consultar los días y rutas establecidos para la recolección de basura en Abasolo, con el objetivo de evitar que los residuos permanezcan en la vía pública y contribuir a mantener limpias las calles, colonias y comunidades.

Consulta la ruta que corresponde a tu zona

A través de las imágenes informativas, habitantes de las colonias y comunidades podrán identificar la ruta de recolección que les corresponde, así como el día en que deberán tener listos sus residuos para facilitar el trabajo del personal encargado del servicio.

La recomendación es sacar la basura únicamente el día correspondiente a cada zona, evitando dejar los residuos en la vía pública durante periodos prolongados.

Participación ciudadana

El municipio señaló que la participación de la ciudadanía es fundamental para mantener un Abasolo limpio y ordenado.

El llamado es a que cada habitante respete los días establecidos y contribuya, mediante estas acciones, al cuidado del entorno y a una mejor imagen del municipio.