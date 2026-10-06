Balacera en Yuriria: agentes de la Fiscalía son atacados por civiles armados

Yuriria, Guanajuato.- Agentes de Investigación Criminal se enfrentaron a presuntos miembros de una organización delictiva entre Loma de Zempoala y la Angustura, en Yuriria. La Fiscalía informó que los elementos fueron agredidos mientras realizaban labores de campo, finalizando sin detenciones ni heridos.

Al parecer, el hecho fue registrado alrededor de las 11 de la mañana, cuando el personal de la Fiscalía se encontraba en el camino entre las comunidades. Derivado de ello, se desató una persecución sobre la zona rural y urbana del municipio.

Las autoridades señalaron que FSPE, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo para mantener a salvo a la población, identificar y localizar a los agresores. La Fiscalía resguardó la escena y abrió una carpeta de investigación al respecto