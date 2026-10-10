Empleado de banco intenta robar sucursal de centro de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un empleado del banco BBVA, ubicado en el centro de Irapuato, trató de robarlo ingresando a las instalaciones la madrugada del sábado. Policías evitaron el delito luego de escuchar la alarma del sistema de seguridad.

El hombre fue identificado como Melchor de 43 años, un trabajador de la institución bancaria sobre la avenida Revolución. Según información oficial, la intervención de los elementos municipales fue crucial, impidiendo que sustrajera bienes y dinero.

El presunto responsable vestía de traje cuando fue capturado, al parecer aún conservaba el uniforme tras su jornada de trabajo.

La Secretaría de Seguridad informó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente y se registraron supuestos daños qué serán agregados a la carpeta de investigación correspondiente.