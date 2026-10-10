Comunidad Las Estacas en Abasolo renueva su sistema de drenaje

Abasolo, Guanajuato.- Después de más de 40 años, la comunidad de Las Estacas, en Abasolo, contará con la renovación de su sistema de drenaje, con el inicio de los trabajos de esta obra que busca atender una necesidad importante de las familias y mejorar los servicios básicos de la localidad.

El presidente municipal, Job Gallardo, impulsa acciones para atender las necesidades de las comunidades de Abasolo, dando seguimiento a obras de infraestructura que permitan mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes y brindar atención a servicios indispensables para la población.

La renovación de este sistema representa un paso importante para Las Estacas, ya que permitirá intervenir una infraestructura que ha permanecido por más de cuatro décadas y que requiere mejoras para responder a las necesidades actuales de la comunidad.

Con el arranque de estos trabajos, se busca avanzar en la atención de las demandas de las familias, contribuyendo al desarrollo de la localidad y a la construcción de mejores condiciones de vida para quienes habitan en ella. Así, se continúa trabajando en acciones que atienden necesidades prioritarias en las comunidades de Abasolo.