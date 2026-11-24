León, Guanajuato.- El senador Emmanuel Reyes Carmona se sumó a las voces que exigen el retiro de Carlos “Gullit” Peña del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para definir la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en León. Manifestó su respaldo a la exregidora Gabriela Echeverría, quien acusó al exfutbolista de haberla tocado sin su consentimiento.

El legislador se refirió a los hechos ocurridos durante la reunión de las y los aspirantes, realizada en Pachita Restaurante, donde se firmó un pacto de unidad.

“Gabriela ha sido clara: denunció que Carlos Peña la tocó sin su consentimiento y que, ante esa conducta, tuvo que levantarse y cambiarse de lugar. Su palabra debe ser escuchada y los hechos deben investigarse con seriedad”, declaró.

Reyes Carmona relató que él y Marcelino Trejo observaron la reacción inmediata de Gabriela Echeverría: vieron cuando dio un manotazo y se cambió de lugar. Posteriormente, ella les explicó lo ocurrido.

“Lo verdaderamente indignante es que, frente a una conducta que invade el espacio y la dignidad de una mujer, sea ella quien tenga que moverse mientras quien la incomodó pretende continuar como si nada hubiera pasado. Gabriela no tiene por qué justificar su reacción ni guardar silencio”, sostuvo.

El senador explicó que, antes del incidente, intercambió algunas palabras con Carlos Peña, quien, a su juicio, se encontraba en un notable estado de ebriedad. Añadió que el propio aspirante le comentó que un senador lo había alentado e invitado a registrarse en el proceso.

Durante la reunión, agregó, Carlos Peña interrumpió en diferentes momentos, se levantó repetidamente de la mesa y finalmente suscribió, junto con las demás personas aspirantes, el pacto de unidad.

Reyes Carmona cuestionó quién promovió su incorporación al proceso y pidió que quienes lo invitaron asuman su responsabilidad política.

“Quien impulsó su participación sabía que generaría controversia y que su conducta pública había sido cuestionada anteriormente. Las decisiones políticas tienen consecuencias y nadie puede deslindarse ahora de la responsabilidad de haberlo llevado hasta esta convocatoria”, manifestó.

El legislador coincidió con el pronunciamiento de la senadora Malú Mícher, quien pidió que el caso sea esclarecido, que se actúe frente a lo denunciado y que Carlos Peña sea retirado del proceso interno.

“La violencia sexual comienza cuando se invade el cuerpo de una mujer sin su consentimiento. No debe minimizarse, justificarse ni convertirse en un asunto secundario. Corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades legales; al partido le corresponde actuar de inmediato en el ámbito político y partidista”, puntualizó Reyes Carmona.

También hizo un llamado al presidente del Consejo Estatal de Morena, Rudel Oliva, para que retire del pacto de unidad la firma de Carlos Peña y promueva su separación del proceso.

“Mientras la firma de una persona señalada por violentar a una compañera permanezca en ese documento, no quiero formar parte de él. La unidad no puede utilizarse para pedir silencio, tolerar conductas indebidas o proteger a alguien por conveniencia política”, afirmó.

Reyes Carmona señaló que la congruencia de quienes aspiran a representar a Morena también se demuestra en su conducta y en el respeto con el que tratan a las mujeres.

“Morena tiene que actuar. Si permitimos que lo denunciado quede sin consecuencias, el mensaje para las mujeres será que ellas deben apartarse mientras quienes cruzan sus límites pueden continuar como si nada hubiera sucedido. Eso sería inaceptable”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que Gabriela Echeverría cuenta con todo su respaldo y que la acompañará en las acciones partidistas y legales que decida emprender.

“Celebro que Gabriela haya alzado la voz. No está sola. No podemos normalizar ninguna forma de violencia contra las mujeres ni permitir que personas señaladas por ejercerla pretendan representar a nuestro movimiento. A Gabriela, le creo y cuenta conmigo”, concluyó.