San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Un policía municipal y una empleada del Centro de Vigilancia y Coordinación de Seguridad Pública de San Francisco del Rincón fueron detenidos y señalados por presuntamente ordenar el asesinato de su compañero Óscar Leonel “N”, ocurrido el pasado 7 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato les formuló imputación y ambos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

Señalan a un policía y una empleada de Seguridad Pública

Los imputados fueron identificados como Guadalupe Josafat “N”, elemento activo de la Policía Municipal, y Evelyn del Rocío “N”, empleada del Centro de Vigilancia y Coordinación de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ambos habrían ordenado el ataque armado contra Óscar Leonel “N”, quien también pertenecía a la corporación policial.

El homicidio ocurrió entre las 19:00 y las 23:00 horas del 7 de noviembre de 2026, cuando la víctima circulaba en un vehículo por el Libramiento Sur, en el cruce con el bulevar Emiliano Zapata y un camino vecinal, a la altura de la colonia San José de los Fresnos.

En ese punto, dos hombres que viajaban en una motocicleta se emparejaron con el automóvil y dispararon contra el policía. Los impactos le provocaron heridas penetrantes en el tórax que le causaron la muerte en el lugar.

Después del ataque, los agresores huyeron en la misma motocicleta.

Tras obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, el Ministerio Público presentó a Guadalupe Josafat “N” y Evelyn del Rocío “N” ante un Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación por el delito de homicidio en contra de servidores públicos y presentó los datos de prueba integrados en la investigación.

Asimismo, solicitó su vinculación a proceso. El juez determinó imponerles prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el procedimiento penal.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el caso fue esclarecido mediante las investigaciones que permitieron identificar y detener a los dos presuntos autores intelectuales.