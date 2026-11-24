Irapuato, Guanajuato.- La tradicional fiesta de los Barrios de Irapuato tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando los habitantes de la antigua villa comenzaron a organizar un octavario en honor a la Virgen de Guadalupe. La celebración surgió por iniciativa del sacerdote Juan Nepomuceno García y reunió a los distintos barrios en jornadas consecutivas de actividades religiosas, música, iluminación y fuegos artificiales.

Ocho días de celebración dieron origen a los Barrios

El padre Rafael Reyes fue uno de los principales testigos de aquella primera celebración y dejó por escrito una crónica sobre cómo se organizó el octavario.

De acuerdo con su relato, el presbítero Juan Nepomuceno García, responsable del santuario del Puente, propuso a los habitantes de Irapuato establecer ocho días de festejos en honor a la Virgen de Guadalupe.

La propuesta fue bien recibida por la población, que organizó juntas vecinales en cada barrio para preparar las actividades.

El calendario estableció que cada sector tendría un día para encabezar la celebración, bajo el siguiente orden:

12 de diciembre: parroquia de Irapuato y gremio de sirvientas de casas.

13 de diciembre: barrio de Santiago.

14 de diciembre: barrio de San Vicente, antes conocido como El Pueblito.

15 de diciembre: barrio de San José.

16 de diciembre: barrio de San Miguel.

17 de diciembre: barrio del Señor de la Salud.

18 de diciembre: barrio de San Cayetano.

19 de diciembre: barrio de Santa Ana.

Así se celebraban los primeros Barrios de Irapuato

Las crónicas del padre Rafael Reyes permiten conocer algunos detalles de aquellas fiestas del siglo XIX.

La víspera de cada celebración, a las ocho de la noche, se encendía una luz de bengala blanca para anunciar el barrio anfitrión. Después comenzaban los cohetes y algunas casas colocaban faroles en sus puertas.

El día principal, las calles se iluminaban con miles de faroles de papel. También recorría el barrio música bélica, que concluía con fuegos artificiales.

Las actividades religiosas incluían una misa solemne, exposición del Santísimo durante el día y una ceremonia dedicada a la Virgen de Guadalupe por la tarde.

De esta manera, cada barrio celebraba la jornada que le correspondía, combinando las ceremonias religiosas con expresiones populares.

El recorrido de las celebraciones tenía un orden geográfico

Un aspecto interesante de la organización del primer octavario fue la distribución de los festejos por la antigua villa.

La primera jornada se realizaba fuera de la zona urbana, en las inmediaciones del santuario de Guadalupe del Puente. Posteriormente, las celebraciones regresaban a los barrios de la población.

Entre el 13 y el 19 de diciembre, la fiesta recorría distintos sectores de Irapuato en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Este detalle plantea una interrogante histórica: ¿el recorrido fue una decisión casual o respondió a una intención específica de quienes organizaron la festividad?

Hasta ahora, la información disponible no permite establecer una respuesta definitiva.

El origen de los ponches y otros elementos sigue siendo una incógnita

Aunque las crónicas permiten conocer cómo se desarrollaban los primeros festejos, todavía existen aspectos de la tradición que no están documentados.

Por ejemplo, no se sabe si desde aquellas primeras celebraciones se ofrecían los tradicionales ponches ni qué alimentos compartían los habitantes.

Tampoco se ha establecido con precisión en qué momento el nombre de octavario dejó de utilizarse y comenzó a conocerse popularmente como los Barrios de Irapuato.

Otro dato histórico que destaca es la coincidencia entre el inicio del octavario y el resurgimiento del culto guadalupano registrado hacia 1880.

El investigador David Brading señala que, durante ese periodo, la Basílica de Guadalupe atravesaba dificultades económicas debido a la pérdida de ingresos y bienes desde mediados de la década de 1850, tras la aplicación de las Leyes de Reforma.

Esta coincidencia abre otra pregunta sobre el origen de la tradición: ¿la iniciativa del padre Juan Nepomuceno García también buscaba fortalecer el culto guadalupano y apoyar económicamente al santuario del Puente y a la Basílica de Guadalupe?

Por ahora, esa posibilidad permanece como una interrogante histórica.

Lo que sí muestran las crónicas del padre Rafael Reyes es que los Barrios de Irapuato nacieron de la organización vecinal y de una celebración religiosa que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

Con información del Libro: Para que sigamos llegando, los Barrios en Irapuato.