37 estudiantes de CECyTEG representan a Guanajuato en festival nacional de arte y cultura

Guanajuato, Gto.- Un total de 37 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) representan a la entidad en el XXVIII Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs, que se realiza del 12 al 16 de octubre en Ciudad Victoria, Durango.

Los jóvenes obtuvieron su pase nacional tras ganar el Encuentro Cultural 2026 y participan en seis disciplinas artísticas y cívicas, en representación de seis planteles del estado.

Las categorías y planteles participantes son:

Danza folklórica: plantel San Luis de la Paz.

plantel San Luis de la Paz. Pintura: plantel Romita, con Joana Ibarra.

plantel Romita, con Joana Ibarra. Dibujo: plantel Dolores Hidalgo, con Eduardo Rodríguez.

plantel Dolores Hidalgo, con Eduardo Rodríguez. Fotografía: plantel Tierra Blanca, con Flor Guillén.

plantel Tierra Blanca, con Flor Guillén. Escolta: plantel Villagrán.

plantel Villagrán. Banda de guerra: plantel Acámbaro.

En el festival, los estudiantes guanajuatenses se enfrentan a alrededor de mil 500 participantes de 23 estados del país, quienes buscan destacar en las distintas disciplinas.

Estudiantes ganaron su pase en el Encuentro Cultural 2026

Los representantes del CECyTEG obtuvieron su lugar en la competencia nacional luego de ganar el Encuentro Cultural 2026, certamen en el que fueron reconocidos por la directora general del subsistema, Esther Angélica Medina Rivero.

Durante las competencias locales, realizadas en recintos emblemáticos de Guanajuato capital, la funcionaria felicitó a los participantes y destacó el nivel mostrado por los estudiantes.

El CECyTEG señaló que respalda a los jóvenes durante su participación nacional y destacó la importancia del arte, la cultura y el desarrollo cívico en la formación de la juventud guanajuatense.