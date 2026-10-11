CECyTEG obtiene ocho reconocimientos y representará a Guanajuato en competencias nacionales

León, Guanajauto.- Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) representarán a la entidad en Expociencias Nacional 2026 e INFOMATRIX México 2027, luego de obtener ocho reconocimientos con sus proyectos de innovación en la XVI edición de ExpoCiencias Guanajuato 2026.

En la competencia estatal, el CECyTEG obtuvo dos medallas de oro, dos de plata alta, una de plata, dos de bronce y una mención honorífica. Los proyectos reconocidos abordan alternativas sustentables para la agricultura, la elaboración de bioplásticos, el aprovechamiento de residuos y el desarrollo de productos con aplicaciones sociales.

La institución, encabezada por su directora general, Esther Angélica Medina Rivero, destacó el talento, la creatividad y la vocación científica de las y los estudiantes participantes, en el marco del impulso del Gobierno de la Gente, liderado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Proyectos con medalla de oro rumbo a Expociencias Nacional 2026

FICOTEC, del plantel Valle de Santiago, es un bioinsecticida foliar botánico y biodegradable elaborado a partir de hojas de higuerilla y pirul para uso agrícola. Fue creado por Romina Hernández, Nataly Cardoso y Mauro Murillo, con la asesoría de la docente Tania Vargas.

ECOFRUT, del plantel Tarandacuao, consiste en un bioplástico biodegradable elaborado con residuos de cáscaras de cítricos y plátano, como alternativa ecológica para empaques. El proyecto fue desarrollado por Fabrizio Sánchez y Ailyn Ayala, asesorados por la maestra Perla Hernández.

Proyectos con plata alta rumbo a INFOMATRIX México 2027

BIOLERMA, del plantel Valle de Santiago, es una película protectora biodegradable formulada con extracto de tallos y hojas de brócoli para extender la vida útil de la fresa. Sus creadoras son María García, Ana Esqueda y María Arias, asesoradas por Tania Vargas.

LactoBerry, del plantel Valle de Santiago, es una bebida proteica que aprovecha el lactosuero mediante coagulación enzimática, con el propósito de reducir el impacto ambiental de este subproducto lácteo. El proyecto fue elaborado por Cristal García, Evelyn García y José Vera, con la asesoría de la docente Andrea Murillo.

Otros proyectos reconocidos por su innovación

Además de los proyectos que obtuvieron medallas de oro y plata alta, estudiantes del CECyTEG recibieron reconocimientos por otras propuestas:

– Peelie, medalla de plata, del plantel Valle de Santiago: bioplástico desarrollado a partir de residuos orgánicos hortofrutícolas para sustituir plásticos convencionales. Sus integrantes son Neri Ibarra García, Valeria Mayte Crespo Romero y Vanessa Lizeth González Arredondo, con la asesoría de Andrea Murillo Ventura.

– Capital Bloom, medalla de bronce, del plantel Cortazar: proyecto enfocado en la intervención financiera temprana para mitigar el impacto de la crisis económica en México. Fue desarrollado por Valeria Bárcenas Moreno y Emily Alexandra Rodríguez Rojas, asesoradas por Argelia Monserrat Ortiz Valdez.

– GRANIGREEN, medalla de bronce, del plantel Valle de Santiago: cereal nutritivo elaborado con harina de quinoa, maíz, nopal, espinaca y subproducto lácteo, sin azúcar convencional. Sus integrantes son Estrella Naomi Martínez Tavera, Lisette Damián Quiroz y Michelle Nataly Álvarez Barrón, con la asesoría de Tania Carolina Vargas Ramírez.

– OCTLI, mención honorífica, del plantel Guanajuato: bebida funcional tipo pulque enriquecida con probióticos (Lactobacillus), antioxidantes naturales y proteína de suero de leche. Fue desarrollada por Kenya Rocha León y Laila Carolina Arvizu Moya, con la asesoría de Hugo Rosales Bravo.

Con estos resultados, el CECyTEG refrenda su participación en el desarrollo de prototipos tecnológicos, investigación aplicada y proyectos sustentables orientados a ofrecer soluciones a necesidades sociales y ambientales en Guanajuato.