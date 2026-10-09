Celaya: caen dos ‘delincuentes’ de Guanajuato y Querétaro tras persecución

Los hombres fueron capturados en el camino a San José de Guanajuato por policías de FSPE

Redacción Notus9 octubre, 2026

Celaya, Guanajuato.- Policías de FSPE capturaron a dos hombres en el camino a San José de Guanajuato en Celaya, cerca de una secundaria, luego de una persecución a balazos. Al parecer, los detenidos contaban con antecedentes delictivos en Guanajuato y Querétaro.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó lo siquiente:

“como resultado de una intervención de integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en el municipio de Celaya, en las inmediaciones del camino a San José de Guanajuato, fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas.

De acuerdo con la información preliminar, ambas personas cuentan con antecedentes por hechos delictivos en Guanajuato y Querétaro. Durante la intervención se aseguró un vehículo y un arma de fuego.

Las dos personas detenidas están siendo puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En cuanto los tiempos jurídicos lo permitan, se proporcionará información adicional sobre estos hechos”.

Cabe destacar que testigos dijeron haber escuchado más de 3 disparos durante el operativo, generando alarma entre automovilistas y transeúntes.

Redacción Notus9 octubre, 2026

Redacción Notus

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