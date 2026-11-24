Irapuato, Guanajuato.- Carlos de 35 años actuaba con apariencia inofensiva antes de ‘asaltar’ a sus víctimas en Irapuato, así relataron habitantes que lo reconocieron tras su detención. Entre su historial delictivo de 35 ingresos previos, destacan agresiones a su pareja y lesiones por arma blanca, además de un proceso por robo y una orden judicial por robo a comercio.

Al parecer, el hombre ya era conocido por sus presuntas actividades ilícitas, sobre todo en la zona de la estación de Bomberos y el Mercado Guadalupe Victoria, por el bulevar Torres Landa. Según los testimonios, era común que se dedicara a asaltar en el perímetro.

“Saludaba siempre, se veía muy tranquilo. Te descuidabas y te sacaba el cuchillo”, señaló un vecino, que coincidió con otros habitantes en que el hombre mantenía un perfil bajo para ganar confianza en las calles.

Carlos vivía en un domicilio de Barrio Nuevo, donde presuntamente se reunía con al menos 4 personas más que aparentemente también delinquían. Gracias a que un taxista difundiera un video en el que el sujeto, haciéndose pasar por pasajero, lo amenazó con un objeto punzocortante en la colonia Rodríguez, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.