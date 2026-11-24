Guanajuato, Gto.- Con la participación de hasta 200 docentes, estudiantes, investigadoras y autoridades educativas, Guanajuato realizó por primera vez una Jornada Estatal de Divulgación Científica que reunió a las Escuelas Normales Públicas de la entidad para compartir proyectos de investigación, innovación y creatividad, además de reconocer las aportaciones de las mujeres en la ciencia.

El encuentro, denominado “Mujeres que inspiran, mentes que transforman”, se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG), con el propósito de acercar el conocimiento científico a las aulas e impulsar el talento de las nuevas generaciones.

Buscan acercar la ciencia a las aulas

Durante la jornada, el director de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), José Alberto López García, destacó que el interés por la ciencia comienza con la curiosidad, las preguntas y el deseo de descubrir.

Por ello, señaló la importancia de generar espacios que permitan a niñas y jóvenes conocer las oportunidades que existen en la investigación, la tecnología y la innovación.

De acuerdo con cifras preliminares de la estadística educativa 911, en Guanajuato hay más de 31 mil estudiantes inscritas en programas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El funcionario también resaltó la importancia de las microcredenciales como herramientas para fortalecer la preparación de docentes y estudiantes, mediante conocimientos especializados y nuevas habilidades que puedan aplicarse en proyectos de investigación, innovación y solución de problemas reales.

Presentan proyectos científicos y creaciones STEAM

Las actividades se desarrollaron bajo tres ejes: reconocer la calidad de la investigación, promover la comunicación científica e inspirar a nuevas generaciones.

Como parte del programa, las y los participantes presentaron cápsulas científicas de cinco minutos, reels, podcasts, ponencias, prototipos y creaciones STEAM, que integran ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Estos ejercicios permitieron compartir investigaciones y experiencias desarrolladas en las instituciones formadoras de docentes, además de fortalecer las habilidades para comunicar conocimientos científicos y generar oportunidades de colaboración entre las escuelas participantes.

Los proyectos también mostraron cómo los conocimientos adquiridos en las aulas pueden convertirse en propuestas innovadoras, soluciones y nuevas experiencias de aprendizaje.

Reconocen a estudiantes con los mejores proyectos

Durante la clausura se entregaron reconocimientos a los proyectos mejor evaluados de la jornada.

El primer lugar fue para Mariana Cepeda Palomares, de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG); el segundo correspondió a Rebeca Sainz Elizarrarás, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG), mientras que el tercer lugar fue para Yammir López Brito, del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada (CESEE).

Asimismo, se reconocieron las trayectorias de mujeres investigadoras que han contribuido al desarrollo científico y cuyo trabajo ha abierto oportunidades para nuevas generaciones de mujeres en este ámbito.

Con esta jornada, la Secretaría de Educación de Guanajuato busca fortalecer la formación docente, promover el pensamiento científico y ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en la investigación y la innovación, desde las instituciones educativas del estado.