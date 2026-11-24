Pénjamo, Guanajuato.- En Pénjamo fueron retiradas más de 25 tolvas de basura de un tiradero clandestino ubicado a pocos metros de la Presa de Tacubaya. La limpieza estuvo a cargo de las direcciones de Servicios Básicos y de Obras Públicas, en coordinación con el dueño del predio donde se acumulaban los desechos.

De acuerdo con la publicación, en un principio se estimaba sacar alrededor de 8 tolvas de basura, pero el volumen terminó por triplicar ese cálculo, “impresionante y lamentable lo que encontramos en la Presa de Tacubaya”, escribió la alcaldesa Yozajamby Molina.

La presidenta municipal señaló que el tiradero representaba un foco de contaminación para el suelo, el aire y el agua, por su cercanía con el cuerpo de agua, subrayando que mientras la maquinaria trabajaba en el lugar, personal municipal vio a personas que llegaron en una camioneta con la intención de tirar más basura.

Para evitar que el sitio vuelva a usarse como basurero, el propietario del terreno informó que colocará señalización oficial, y la alcaldesa advirtió que habrá “cero tolerancia” para quien tire desechos ahí.

“¡Impresionante y lamentable lo que encontramos en la Presa de Tacubaya! En equipo, las Direcciones de Servicios Básicos y Obras Públicas, en coordinación con el propietario del terreno, emprendieron una jornada urgente de limpieza en este tiradero clandestino. Lo que al principio se tenía estimado en retirar unas 8 tolvas de basura, ¡terminó rebasando las 25 tolvas llenas de desechos! Es un foco grave de contaminación para nuestra tierra, el aire y el agua, al encontrarse a pocos metros de la presa. Dato indignante: Mientras las máquinas trabajaban a marchas forzadas para limpiar el ecocidio, todavía nos tocó ver a personas intentando llegar a tirar más basura en una camioneta. ¡Basta ya! Cuidar nuestro municipio es tarea de todas y todos. Para evitar que esto se repita, el propietario colocará señalización oficial y habrá cero tolerancia. ¡Desliza para ver el antes, el trabajo de la maquinaria y cómo operan estos malos hábitos!”, dice la publicación.