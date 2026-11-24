México.- En un video que circula en redes sociales muestra cómo el conductor de un tráiler pasó entre dos vehículos que al parecer querían asaltarlo. El hecho fue grabado por el chófer sobre la autopista México–Querétaro.

La grabación, de unos 45 segundos, fue tomada de noche desde la cabina del tráiler, cuando al inicio se ve una unidad detenida en el carril y otra que se coloca del lado izquierdo; entre ambas aparece una persona de pie sobre el asfalto.

En lugar de frenar, el operador sigue de frente, pasa por el espacio entre las dos unidades y continúa su camino, a su vez, durante la maniobra el tráiler impactó a los dos vehículos y le arrancó la puerta a uno de ellos.

El material no muestra armas ni permite identificar a las personas que aparecen, tampoco se sabe en qué kilómetro ni en qué sentido de la autopista ocurrió, aunque hay que señalar que apenas el 12 de noviembre, también había sido denunciado un intento de asalto similar.

Hay que señalar que la México–Querétaro es la principal vía de carga entre el centro del país y el Bajío, y transportistas han denunciado bloqueos con vehículos para obligar a los choferes a detenerse.

En marzo de este año se difundió un video con una secuencia similar, ubicado entonces a la altura de El Sauz, en Pedro Escobedo, Querétaro.

Momentos de terror grabados segundo a segundo:

0:00–0:01 Autopista de varios carriles con valla central. Adelante hay una unidad de caja blanca iluminada, casi detenida. 0:01–0:02 Por la izquierda entra otra unidad, aparentemente un camión con caja anaranjada y cabina blanca. 0:02–0:03 Entre las dos unidades se ve a una persona de pie con ropa roja. 0:03–0:05 El tráiler pasa por el hueco entre las dos unidades. La cabina de la izquierda queda muy cerca; parece tener una puerta abierta. 0:05–0:20 El tráiler sigue de frente y deja atrás a las unidades. Adelante, a la derecha, circulan camiones de volteo. 0:25–0:45 Siguen los carriles libres. A lo lejos se ven luces azules, posiblemente de una patrulla.