Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del día internacional de violencia contra la mujer presentaron la iniciativa, “No estás sola”. La intención que promueve el Instituto de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA) tiene el propósito de fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia; diversas instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones se sumaron.

La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de generar una mayor participación entre los distintos sectores de la sociedad y reforzar las redes de apoyo para quienes enfrentan situaciones de violencia.

A través de esta iniciativa, encabezada por Georgina Aboytes Guerrero, directora general del INMIRA, se busca que las empresas y dependencias participantes se involucren en la construcción de espacios seguros, así como en la difusión de información sobre los mecanismos disponibles para solicitar ayuda.

La participación de estos sectores también busca fortalecer la coordinación para identificar situaciones de riesgo y facilitar que las mujeres puedan recibir orientación y acompañamiento cuando lo necesiten.

Entre los servicios de atención que ofrece el INMIRA se encuentran la atención psicológica y las asesorías legales, herramientas que permiten brindar acompañamiento a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Como parte de la jornada, también se entregaron reconocimientos a instituciones públicas y privadas que se han sumado al movimiento “No estás sola”, en reconocimiento a su participación y compromiso con las acciones encaminadas a prevenir la violencia y promover espacios seguros para las mujeres. Con esta jornada, el instituto busca reforzar la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil, bajo el mensaje de que ninguna mujer debe enfrentar sola una situación de violencia y que existen espacios e instituciones a los que puede acudir para recibir apoyo.