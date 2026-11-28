México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, autorizó que estudiantes de bachillerato puedan elegir entre utilizar falda o pantalón como parte de su uniforme escolar, independientemente de su género.

La disposición fue establecida el pasado 25 de noviembre, mediante la firma del Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro, realizada en el CETIS número 9 de la Ciudad de México.

Con esta medida, los planteles educativos no podrán prohibir ni sancionar a los estudiantes por elegir cualquiera de estas prendas como parte de su uniforme.

La disposición contempla instituciones como CETIS, CBTIS, CONALEP, Colegios de Bachilleres y otros subsistemas de educación media superior.

De acuerdo con la SEP, la iniciativa busca combatir los estereotipos de género, prevenir la discriminación y garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes.

La medida ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que representa un avance en materia de inclusión y libertad individual, otros cuestionan la modificación de las normas tradicionales de vestimenta escolar y consideran necesaria una mayor participación de los padres de familia.

Cabe destacar que la disposición no obliga a los estudiantes hombres a utilizar falda, sino que les permite elegir esta prenda si así lo desean.



La SEP busca avanzar hacia un modelo de uniforme escolar que permita a los estudiantes ejercer su libertad de elección sin enfrentar restricciones por motivos de género.