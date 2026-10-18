Asesinan a balazos a un hombre durante la madrugada en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre murió tras ser víctima de un ataque armado durante la madrugada de este domingo , en la colonia Miguel Hidalgo, en Irapuato.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:30 de la mañana sobre la calle Independencia, casi en el cruce con Antonio Torres, donde vecinos reportaron una agresión con disparos de arma de fuego al sistema de emergencias 911.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes localizaron a un hombre con heridas de bala. Tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para preservar posibles indicios, mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales.

Minutos después arribaron Agentes de Investigación Criminal, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley; en relación lo ocurrido no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni información sobre posibles personas detenidas por este homicidio.