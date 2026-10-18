Asesinan a dos personas en la colonia Guanajuato de Salamanca

Los agresores dispararon contra dos hombres en plena calle y escaparon; es al menos el sexto ataque mortal en la ciudad en una semana

Redacción Notus18 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Dos hombres murieron tras ser atacados a balazos en la colonia Guanajuato, al sur de Salamanca. El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas en la calle Dolores Hidalgo, casi en el cruce con Comonfort.

De acuerdo con lo reportado por autoridades, varias personas armadas se acercaron a las víctimas, acto seguido comenzaron a disparar en repetidas ocasiones y huyeron; a la par vecinos pidieron auxilio al número de emergencias 911.

Uno de los hombres falleció antes de que llegara la ambulancia y la segunda víctima perdió la vida en el lugar mientras paramédicos de la Cruz Roja intentaban estabilizarlo.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado procesó la escena y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta la mañana de este domingo no se había dado a conocer la identidad de las víctimas ni el posible móvil. Tampoco se ha informado si hubo personas detenidas.

Redacción Notus18 octubre, 2026

Redacción Notus

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