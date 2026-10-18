Apenas van 17 días y en Silao ya van 19 homicidios

Silao concentró 9 de las 31 víctimas registradas en el estado en tres días; diputado de MORENA que quiere ser alcalde del municipio señala que no acatan exhortos en el Congreso

Esaú González Follow on X 18 octubre, 2026

Silao, Guanajuato.- Apenas van 17 días y en Silao ya van 19 homicidios dolosos en el mes de octubre, es decir, hay días que hay más de un muerto. Según el recuento de homicidios dolosos registrados en el mes, en Silao del martes 13 al jueves 15 de octubre hubo 31 víctimas de homicidio en Guanajuato, y nueve fueron en Silao.

La violencia en Silao de la Victoria también llegó al Congreso del Estado, donde el diputado de MORENA Ernesto “Tito” Millán denunció desde que el municipio acumuló 17 homicidios dolosos en la primera quincena de octubre, aunque su opinión posiblemente no sea legítima, pues busca ser alcalde de ese municipio y usualmente todo lo que ocurre lo señala.

El legislador pidió que la Comisión de Seguridad Pública del Congreso revise dos exhortos pendientes sobre el tema y dijo además que otros diputados vinculados con Silao no se han pronunciado.

El miércoles 14, cinco hombres fueron asesinados en Silao y Romita. En Silao, los ataques ocurrieron en la comunidad de Sopeña y en el rancho El Vergel, en la zona de Veta de Ramales.

En otro caso, un adolescente de 17 años de la comunidad Trejo murió tras ser atacado a balazos cuando se resistió al robo de su motocicleta.

Esaú González Follow on X 18 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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