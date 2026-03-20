Al menos un muerto y varios lesionados en aparatoso accidente de Valle

Valle de Santiago, Guanajuato.- Al menos una persona sin vida y varias lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente en la carretera Valle de Santiago-Salamanca, a la altura de la gasolinera Mobil. En el aparatoso choque se involucraron dos motocicletas y una camioneta.

El reporte al sistema de emergencias cerca de las 8 de la mañana alertó a elementos de seguridad, que llegaron al sitio para corroborar el percance. Hasta el momento se habla de una víctima mortal y otras más heridas. Una camioneta americana en color rojo y dos motocicletas resultaron con múltiples daños por el impacto.

Como parte del protocolo se acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes, se destacó la presencia de la Fiscalía del Estado y el SEMEFO. Al parecer, aún se desconoce la mecánica de los hechos.